The Rolling Stones Segera Rekaman Materi Baru

Metrotvnews.com, Los Angeles: Gitaris The Rolling Stones, Keith Richards, memastikan grupnya akan merilis materi baru lagi. Hal itu terungkap dalam sesi wawancara Keith Richards yang diunggah ke saluran YouTube pribadinya.



Dalam video itu Richards tidak memberikan penjelasan soal waktu perilisan materi baru itu, namun di memastikan album ini akan menjadi album yang berisi materi-materi orisinal dalam 12 tahun terakhir.

Pada Desember 2016, The Rolling Stones merilis album Blue & Lonesome. Album itu menarik lantaran direkam saat para personel The Rolling Stones tak lagi muda. Mick Jagger, Keith Richards, dan Charlie Watts berkepala tujuh saat album itu dibuat.Selain aktif membuat materi musik baru, The Rolling Stones juga masih aktif tampil di atas panggung.(DEV)