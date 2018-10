Pesan Melawan Perundungan di Singel Terbaru Putri Enda Ungu, Zara Leola

Jakarta: Zara Leola merilis lagu terbarunya berjudul Get Down. Putri dari gitaris Ungu, Enda itu ingin membagikan pesan motivasi bagi para pendengarnya terutama untuk para korban perundungan.



"Lagu Get Down itu tentang kita harus menjadi pemberani. Kita semua harus berani melakukan sesuatu hal and you don’t need to think about the people who bully you," ungkap Zara dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id.



Get Down adalah karya dari Nutyas Surya Gumilang (NSG) bersama Willy Winarko. NSG bergerak sebagai pencipta lagu sekaligus produser untuk lagu Get Down.



Lagu ini diakui terinpirasi dari semangat remaja dan anak masa kini, dinamis dan penuh sukacita. Penggalan lirik di dalamnya mengadaptasi jargon yang beredar di media sosial.



Singel ini telah melalui proses syuting video lirik dan mengambil lokasi di kawasan Serpong, Tangerang.



"Prosesnya sih seru banget. Kita itu enggak terlalu serius banget, ada bercandanya juga. But at the same time juga serius," kata Zara.



Sebelumnya Zara telah mrilis singel Liburan untuk soundtrack film Petualangan Menangkap Petir (2018).



Singel Get Down dirilis pada 26 Oktober 2018 dan dapat didengarkan melalui seluruh digital platform.









(ELG)