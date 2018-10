Brandon Urie Sempat Depresi Pertama Kali Ditinggal Personel Panic! at the Disco

Jakarta: Panic! at the Disco adalah grup musik asal Amerika Serikat. Sebelum Brandon Urie menjadi personel tunggal, band ini dibentuk bersama Ryan Ross, Spencer Smith, dan Brent Wilson pada 2004.



Brent Wilson dipecat lebih dulu pada 2006 dan digantikan oleh Jon Walker. Setelah merilis album Pretty, Odd pada 2008, bassist Jon Walker dan gitaris Ryan Ross memutuskan keluar karena Brandon dan Spencer ingin mengubah gaya bermusik Panic! at the Disco. Saat itu, Brandon bercerita ia sempat mengalami depresi.

"Aku mengalami depresi. Aku Terkadang aku tidak ingin meninggalkan rumah dalam beberapa minggu, ujarnya dalam program Neighbourhood of Good, dilansir dari NME.Jon Walker dan Ryan Ross kemudian membentuk grup musik baru The Young Veins. Duo Brandon Urie dan Spencer kemudian merilis album baru New Perspective.Dalam masa keterpurukannya, Brandon mendapat dukungan dari sang produser Rob Mathes. Rob mendorong Brandon untuk tetap berkarya."Aku datang ke tempat-tempat di mana orang menginginkanku dan hal-hal luar biasa terjadi. Anda tahu apa yang penting? Orang-orang menjadi bahagia," kata Brandon.Pada 22 Juni 2018, Panic! at the Disco merilis album studio keenam Pray for the Wicked. Lagu ini dirilis melalui Fueled by Ramen dan DCD2. Salah satu singel hits dalam album ini yaitu High Hopes.(ELG)