BigHit Perkenalkan Personel Kedua TXT, Soobin

Seoul: BigHit Entertainment perlahan memperkenalkan grup asuhan terbarunya TXT. Setelah menampilkan Yeonjun, personel tertua alias hyung yang digadang-gadang sebagai leader dan rapper TXT, BigHit menampilkan personel keduanya bernama Soobin.



Soobin diperkenalkan melalui video musik "Introduction Film - What do you do?" yang dirilis melalui channel YouTube ibighit, Minggu, 13 Januari 2019. Pantauan terakhir hingga Selasa siang, video ini telah disaksikan 7 juta penonton.

Perkenalan Soobin dibalut nuansa anak sekolahan. Soobin tampak mengenakan seragam dan mengelilingi gedung sekolah. Mengutip Aceshowbiz, pengenalan ini sekaligus menampilkan karakter yang mereka bawa dalam TXT.Sebelumnya, perkenalan dengan Yeonjun juga dirilis dalam judul sama. Namun, Yeojun dibalut dalam konsep sosok yang menyenangkan dan menyukai permainan. Karakter yang ditampilkan seolah ingin menyampaikan pesan Yeonjun nantinya menjadi personel yang supel dan aktif.TXT dimaknai sebagai Tomorrow by Together. Grup ini mengusung pesan perbedaan di tengah kebersamaan untuk meraih mimpi. TXT kabarnya akan diperkuat lima personel. Ini artinya, masih ada tiga personel yang belum diperkenalkan.TXT menjadi boyband kedua asuhan BigHit Entertainment setelah BTS.(ELG)