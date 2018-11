Ada Peran Laze dan Nikita Dompas di Album Kompilasi The Big Leap

Jakarta: Album kompilasi The Big Leap akhirnya dirilis. Album yang menjadi bagian dari program kompetisi musik Go Ahead Challenge ini menampilkan lima musisi dari empat kota berbeda.



Lima artis dari Jakarta, Bandung, Garut dan Banjarmasin berkumpul di Jakarta untuk memproduksi dan merekam singel mereka masing-masing. Kelima artis yang terlibat di album kompilasi The Big Leap ini yaitu, Logic Lost, toRa, Sabtu 7017, Three Days, dan Mount of Mean.

Lima artis yang diseleksi dan dibimbing oleh musisi yang hebat di genre masing-masing seperti KimoKal (elektronik), Laze (Hip Hop), Rekti The S.I.G.I.T (Rock), Nikita Dompas (Jazz) dan Marco Steffiano (Pop). Para musisi ini juga menjadi mentor para finalis untuk merekam lagu mereka."Album ini adalah rewards untuk kami dari sebuah kompetisi musik yang digelar. Dari hampir 300 orang yang mendaftar, akhirnya terpilih lima orang sebagai pemenang," kata toRa dalam keterangan tertulisnya.Ada lima lagu dalam album ini. Trek pertama diisi oleh Logic Lost lewat lagu berjudul A Way Out. Proyek solo elektronik dari Dylan Amirio asal Jakarta ini menampilkan musik eksperimental hasil kerjasamanya dengan Kimo dan Kallula (Kimokal).Di lagu kedua, toRa hadir dengan singel Kalam Kota. Proyek hip-hop dari Jakarta ini dibantu oleh rapper muda berbahaya, Laze yang berperan sebagai mentor. Di lagu ketiga ada lagu Ambisius dari Sabtu 7017. Lagu ballad rock musisi asal Garut ini buah dari kerjasama mereka dengan Rekhti The. S.I.G.I.T.Pada lagu keempat menampilkan band asal Banjarmasin, Three Days yang dibantu oleh Marco Steffano menghasilkan lagu berjudul Terjebak Ruang. Album ini ditutup dengan sebuah lagu easy-listening dengan warna jazz hasil didikan Nikita Dompas bersama Mount of Mean (Bandung) yang berjudul Wait for Love."Bermusik itu memang bicara nothing to lose. Tapi kami juga tidak memungkiri bahwa kesuksesan kan juga diukur dari sisi penjualan. Maka kami pun banyak belajar dari musisi lainnya tentang bagaimana sih caranya memasarkan musik yang punya pasar tertentu ini," kata Dylan Amirio.Album The Big Leap sudah tersedia di semua platform digital sejak 19 Oktober 2018.(ELG)