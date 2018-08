10 Lagu Indonesia Bertema Nasionalisme

Jakarta: Penghormatan terhadap buah kerja keras para pejuang memerdekakan Indonesia hingga kini tidak pernah usai dikibarkan lewat bendera pusaka. Upacara dan selebrasi bertabur merah dan putih meramaikan ulang tahun yang ke-73.



Lewat karya, beberapa musisi tidak lupa menyelipkan lagu-lagu nasionalisme dalam daftar judul lagu. Setidaknya 10 musisi lintas generasi berikut ikut mendengungkan semangat kemerdekaan Indonesia lewat karya lagu.

Lagu Jadilah Legenda menjadi singel andalan di album kelima Superman Is Dead Sunset Di Tanah Anarki (2013). Lirik lagu Jadilah Legenda banyak bersenandung tentang keindahan Indonesia. Seperti konsep video musik yang diusung, grup band rock alternatif asal Bali ini menampilkan keindahan pantai di Indonesia.Masih dari band bergenre rock alternatif, NTRL merilis singel Garuda Di Dadaku. Lagu ini dirilis pada 2009 sebagai soundtrack film berjudul sama, Garuda Di Dadaku arahan sutradara Ifa Isfansyah. Filmnya sendiri bercerita tentang pejuang pemuda yang meraih cita-cita sebagai pesepak bola handal. Singel ini menjadi salah satu singel utama dalam album ke-11 NTRL berjudul The Story Of Us yang dirilis pada 13 Juli 2009.Grup musik pop punk asal Jakarta Pee Wee Gaskins juga sempat merilis satu singel bertema nasionalisme dengan judul Dari Mata Sang Garuda. Lewat dentuman beat musik yang cepat, Pee Wee Gaskins bercerita tentang semangat Indonesia. Video musik Dari Mata Sang Garuda dirilis 6 Oktober 2011.Lagu Bendera besutan Cokelat rasanya tidak pernah absen didengungkan dalam setiap kesempatan. Singel ini masuk dalam album Untukmu Indonesiaku (2006) yang memuat 10 lagu wajib nasional. Singel ini merupakan karya dari Eross Candra. Popularitas lagu ini kemudian dikembangkan lagi dengan irama baru dalam intro hingga terdapat dua versi untuk singel Bendera yang dibawakan oleh Cokelat dengan vokalis Kikan.Lagu Rumah Kita menjadi singel utama God Bless dalam album comeback mereka bertajuk Semut Hitam. Lagu ini dirilis perdana sekitar tahun 1988.Grup musik indie asal Jakarta, Efek Rumah Kaca memang dikenal kerap menyelipkan lirik-lirik berkaitan dengan isu terhangat Indonesia, termasuk lagu nasionalisme. Singel Menjadi Indonesia masuk dalam album kedua ERK bertajuk Kamar Gelap rilisan 19 Desember 2008. Lagu ini disusun sendiri oleh sang vokalis, Cholil Mahmud.Dari Surabaya, grup musik yang digawangi empat perempuan tangguh bernama Dara Puspita merilis singel Tanah Airku yang masuk dalam album perdana berjudul Jang Pertama.Lagu Pemuda dari Chaseiro hingga kini masih terus didengungkan pada momen jelang dan saat kemerdekaan Indonesia dirayakan pada bulan Agustus. Singel ini pertama kali dirilis pada 1979. Nama singel Pemuda sekaligus dicatat sebagai judul album perdana mereka.Pada Maret 2018, personel Chaseiro, Candra Darusman merilis ulang karyanya dalam album Detik Waktu. Candra menggandeng sejumlah musisi lintas usia seperti Glenn Fredly, Danilla, Maliq & D'Essentials, Hivi, Monita Tahalea, Andien dan beberapa nama musisi serta komposer musik. Untuk singel Pemuda, Candra menggandeng Marcell Siahaan, Sammy Simorangkir dan Once Mekel untuk membawakan lagu Pemuda versi baru, dibantu Addie MS.Penyanyi Keenan Nasution yang juga merupakan anggota dari Guruh Gypsy, Badai Band dan Sabda Nada dikenal lewat singel Jamrud Khatulistiwa. Lagu ini bercerita tentang rasa syukur sebagai warga Indonesia dengan kekayaan alamnya. Lagu ini dirilis sekitar 1978.Selain pop dan rock, Saykoji merilis lagu nasionalisme sebagai perwakilan dari genre hip hop dan rap. Lagu ini dirilis melalui akun YouTube Igor Saykoji pada 21 Juli 2009.(ELG)