Lewat NEV Plus, Personel Nidji Rintis Karier Musik dari Nol Lagi

Jakarta: Nama besar grup musik Nidji mungkin telah terbangun secara kuat lewat perjalanan 15 tahun di belantika musik pop. Namun bagi NEV Plus, proyek baru Nidji tanpa Giring, nama besar adalah jalan panjang yang harus mereka mulai dari awal.



Kibordis Randy Danistha mengakui bahwa dia dan para personel NEV+ serasa 'grup musik baru' yang musik-musiknya belum akrab di telinga pendengar. Belum lama ini, dalam kolaborasi dengan penyanyi solo Dea Dalila, mereka merilis singel Cinta 99% dalam versi elektronik.

"Kemarin sudah mulai promo, ya orang sudah mulai (tahu)," kata Randy kepada Medcom.id saat ditemui di RPTRA Kalijodo Jakarta, Minggu, 8 April 2018.Kedatangan Randy ke Kalijodo adalah dalam rangka perekaman video musik live untuk singel baru Try' Try! Try! dari musisi muda Syahravi Dewanda. Randy terlibat sebagai produser musik."Kami merasa kayak band baru lagi. Orang belajar lagi: Ini apa ya? Jadi, kita mengenalkan lagi dari nol. Kalau bisa dibilang, permulaan NEV+ sekarang dan Syahravi, sama-sama band baru, sama-sama mulai dari bawah, dari nol lagi," lanjutnya.NEV+, atau Nidji Electronic Version Plus, adalah proyek lanjutan lima personel Nidji setelah sang vokalis Giring Ganesha resmi mengambil hiatus pada awal 2018 untuk menjadi calon legislatif. NEV+ berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi. Salah satunya adalah Dea Dalila.(DEV)