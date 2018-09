Menanti 5 Kolaborasi di Soundrenaline 2018 Akhir Pekan Ini

Jakarta: Soundrenaline 2018 akan digelar akhir pekan ini. Tak hanya menyajikan musik dari para penampil, Soundrenaline 2018 juga menyuguhkan karya seni dari sejumlah seniman Tanah Air.



Soundrenaline 2018 merupakan ajang yang ke-16 sejak pertama kali digelar. Tahun ini, Soundrenaline akan digelar pada 8-9 September 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali.

Menampilkan musisi tanah air lintas genre seperti Mocca, Silampukau, Seringai, Danilla, The SIGIT, Jogja Hip Hop Foundation, Efek Rumah Kaca dan lainnya. Masih ada musisi luar negeri seperti Zee Avi dan Hujan asal Malaysia serta Yellow Fang dan Phum Viphurit asal Thailand. Band nu-metal ikonik asal Amerika, Limp Bizkit menjadi salah satu penampil utama Soundrenaline 2018.Yang tak kalah menarik, Soundrenaline 2018 menghadirkan sejumlah kolaborasi musisi dan seniman yang siap memanjakan mata penonton. Kolaborasi itu dibuat agar penonton mendapatkan pengalaman tak terlupakan.Seperti tertuang dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id. berikut ragam karya fenomenal yang hanya bisa dinikmati pada gelaran Soundrenaline 2018.Kolaborasi seakan menjadi sebuah identitas dalam setiap penampilan Efek Rumah Kaca, tak terkecuali di Soundrenaline. Tak hanya menggandeng sesama musisi, kolaborasi bersama orkestra, bahkan kini unsur seni rupa akan melengkapi aksi panggung trio pelantun Cinta Melulu tersebut.Karya seni rupa dari 'cult icon' Yogyakarta, Eko Nugroho, dipastikan akan mengisi elemen visual serta wardrobe dari Efek Rumah Kaca di atas panggung Soundrenaline khususnya amphitheater area. Dapat dibayangkan adanya nuansa intim dan syahdu tak hanya datang dari tata panggung serta musik Efek Rumah Kaca. Namun detil karya Eko Nugroho yang sureal dan komikal akan membuat setiap mata terpaku selama satu jam penampilan mereka.Para Serigala Militia yang akan hadir di Soundrenaline 2018 nanti tak hanya bebas untuk bersuara dan headbang bersama. Mereka akan semakin meresapi dan mengenal karya-karya Seringai melalui efek visual yang menggambarkan cerita-cerita dari seluruh lagu yang akan dibawakan Seringai. Apalagi band rock metal tersebut akan tampil membawakan lagu-lagu dari album baru mereka Seperti Api. Ini akan menjadi salah satu suguhan musik yang spesial dan tentunya menggebrak.Jika sebelumnya Dialog Dini Hari sudah menjajal tampil di Soundrenaline bersama musisi dengan genre yang serupa, seperti Endah N Rhesa. Tahun ini, folk trio asal Bali tersebut menantang karya mereka untuk dipadukan dengan musik rock dari duo Scaller.Adapun kolaborasi lintas genre serupa bukan hal yang pertama kali bagi Scaller. Di Soundrenaline 2017, Stella Gareth dan Reney Karamoy pernah berpadu dengan Andien yang menciptakan penampilan super keren. Kali ini, penampilan tak terduga dari Dialog Dini Hari dan Scaller diharapkan dapat menyedot perhatian pengunjung Soundrenaline 2018.Selain suguhan musik dari line up tersegar di lima panggung Soundrenaline 2018, terdapat aksi panggung berbeda dari beberapa seniman tanah air dengan memainkan sebuah instalasi musik yang diberi nama ‘thunderdorm’. Seperti namanya, beberapa instrumen musik akan dirangkai membentuk sebuah kubah, yang nantinya dapat menyuguhkan aksi musik yang belum pernah ada sebelumnya.Instalasi musik 'Thunderdorm' di Soundrenaline 2018 (Foto: dok. soundrenaline)Beberapa nama besar seperti Iga Massardi, The Upstairs, Elda (Stars n Rabbit), Kimo, hingga Bam Mastro (Elephant Kind) akan bergantian bahkan berkolaborasi dari dalam 'thunderdorm' di dua hari gelaran Soundrenaline 2018. Para penikmat musik akan dibuat kagum dengan efek yang dihadirkan dari karya ‘thunderdorm’ tersebut.Yang sedang menjadi perbincangan saat ini di skena seni tanah air dari karya-karya di Soundrenaline 2018 adalah sebuah patung raksasa penari baris yang terbuat dari anyaman bambu. Patung setinggi 6,5 meter dan lebar 8,5 meter tersebut merupakan karya dari seniman kelahiran Bali, I Made Aswino Aji, berkolaborasi bersama beberapa seniman Bali lainnya.Patung tersebut nantinya akan menjadi salah satu ‘masterpiece’ di Creators Area bersama karya instalasi lain dari beberapa seniman seperti Ardi Makki, Hahan, Erwin Windu, Cut and Rescue, dan Trotoart. Jadi tak hanya musik, para pengunjung Soundrenaline 2018 akan disambut oleh berbagai karya unik dari puluhan kreator terbaik tanah air.(ELG)