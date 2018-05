Ringgo 5 Gelar Tur Konser Musik di Inggris dan Belanda

Jakarta: Ringgo 5 melebarkan sayapnya di negeri seberang. Grup musik pop-rock asal Indonesia ini melakukan tur musik di dua negara bersejarah, Inggris dan Belanda dalam tajuk Emotion Tour UK & European. Tur mereka dijadwalkan berjalan mulai 18 Mei hingga 25 Mei 2018.



Dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Jumat, 18 Mei 2018, lima penggawa Ringgo 5 yakni Nabil Pawaka (vokalis), Rishad Marciano (gitaris), Robert Matthew (pemain bass), Gege Adita (drummer) dan Rhein Michael (gitaris) mula-mula akan tampil di 100 Club, London, Inggris pada Minggu, 20 Mei besok.

100 Club dikenal sebagai satu di antara tempat bersejarah di Inggris yang menjadi ikon lokasi konser musik sejak 24 Oktober 1942. Lokasi ini juga sempat menjadi perhelatan akbar festival musik punk tingkat internasional pada September 1976. Sebut saja grup musik Sex Pistols, Siouxsie and the Banshees, The Clash, Buzzcocks, The Jam, The Stranglers dan The Damned.Lokasi berkapasitas 350 pengunjung ini juga menjadi tempat aksi panggung rahasia para musisi ternama seperti The Rolling Stones, Paul McCartney, Amy Winehouse dan Metallica.Pada Selasa, 22 Mei 2018, Ringgo 5 dijadwalkan singgah di sebuah pub di Southampton, Inggris, The Joiners Arms. Dengan daya tampung 200 orang, pub yang telah berdiri sejak 1968 ini melakukan seleksi ketat untuk musisi yang hendak tampil. Grup musik yang berhasil menorehkan sejarah di tempat ini antara lain Coldplay, Green Day, Arctic Monkeys, Ash, Ed Sheeran, Franz Ferdinand, NOFX, Oasis, Placebo, Radiohead, Suede dan The Verve.Berkat kualitas tinggi yang ditawarkan, The Joiners Arms mendapat predikat sebagai Britain's Best Small Venue versi NME pada Juni 2013.Oleh sebab itu, kesempatan Ringgo 5 untuk bisa tampil di atas panggung The Joiners Arms merupakan pencapaian yang membanggakan.“Tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk bermain di The Joiners Arms, Southampton dan 100 Club, London. Mereka menjaga kurasi yang sangat ketat demi menjaga kualitas dan sakralnya panggung musik yang mereka miliki. Ringgo 5 bukan hanya sekadar mengadakan konser saja, namun juga diharapkan mendapatkan rasa dan juga menyerap energi-energi yang sudah dibangun oleh band-band besar dunia. Dengan berada dan bermain di tempat ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekal Ringgo 5 untuk lebih meningkatkan kualitas mereka demi menjadi yang terbaik!” papar Ryan Novianto selaku tour director Ringgo 5 “Emotion Tour UK & European” melalui keterangan resmi.Ringgo 5 UK and European Tour (Foto: Dok. Whistle Media Indonesia)"Perjalanan ini membuat kami merasa campur aduk! Senang, gugup, tertantang, semuanya menjadi satu. Di sini kami tetap latihan dan beradaptasi dengan banyak hal termasuk cuaca yang berbeda. Banyak harapan yang Ringgo 5 tanamkan di perjalanan ini, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kami persiapkan bisa menghasilkan suguhan yang terbaik untuk mereka yang datang. Dan juga tempat-tempat kami akan manggung adalah tempat yang memiliki nilai historis tinggi dengan musik, banyak mereka musisi besar yang tumbuh di sana. Semoga kami bisa belajar banyak dari panggung-panggung tersebut," imbuh Rishad Marciano sang gitaris.Tiga lokasi lain yang akan disambangi oleh Ringgo 5 yakni World's Ends di Brighton, Inggris serta panggung Tong Tong Podium dan De Rotonde Stage dalam The Hauge Festival di Belanda.(ELG)