Michael Buble Bersyukur Bisa Rilis Album Baru

Jakarta: Solois Michael Buble akhirnya kembali merilis karya terbaru. Album baru kali ini masih bertema cinta dengan tajuk Love. Ini merupakan album ke-8 di bawah label 143 Reprise, dari total album ke-10 yang telah dirilis sejak BaBalu (2001) dan Dream (2002).



Dua tahun belakangan Buble absen lantaran fokus dengan kesehatan putranya Noah yang didiagnosis mengidap kanker. Sejak saat itu Buble memutuskan rehat sejenak, karya terakhirnya yakni Nobody But Me (2016).

"Ini adalah kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Mewakili keluarga saya dan saya pribadi, betapa berharganya hal ini bagi kami, doa kalian, aspirasi dan seberapa jauh kalian melaluinya bersama. Bagi saya, ini adalah bentuk kecil untuk berterimakasih, untuk mengatakan seberapa besar saya menyayangi kalian," kata penyanyi berusia 43 tahun itu melalui Facebook Live, dikutip dari Billboard.Album ini dibuka dengan singel utama When I Fall in Love, disusul beberapa nomor lagu di antaranya My Funny Valentine yang diproduseri bersama David Foster dan Jochem van der Saag, Such a Night, Unforgettable, I Only Have Eyes for You, Forever Now lalu singel duetnya bersama Cecile McLorin Salvant, La Vie en Rose, serta satu karya lagu yang ditulis Charlie Puth, Love You Anymore.Album Love direncanakan dirilis pada 16 November 2018.(ELG)