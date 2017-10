Daftar Peraih Nominasi Rock and Roll Hall of Fame 2018 Telah Diumumkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 19 nama berhasil masuk dalam daftar nominasi Rock and Roll Hall of Fame 2018. Sembilan nama di antaranya baru pertama kali masuk sebagai nominasi ajang ini.



Mereka adalah Bon Jovi, Kate Bush, The Cars, Depeche Mode, Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, Judas Priest, LL Cool J, MC5, The Meters, Moody Blues, Radiohead, Rage Against the Machine, Rufus featuring Chaka Khan, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray dan The Zombies.



Untuk bisa menembus nominasi, setiap artis atau band setidaknya harus merilis materi musik komersial selama 25 tahun terakhir, dihitung dari tahun pelantikan 2018 ke belakang. Jadi, mereka yang masuk pada nominasi tahun ini telah merilis album dalam kurun waktu sejak tahun 1992.



Sembilan nama yang baru pertama kali menembus nominasi Rock and Roll Hall of Fame adalah Nina Simone, the Eurythmics, Dire Straits, Judas Priest, Kate Bush, Moody Blues, Radiohead, Rage Against the Machine dan Sister Rosetta Tharpe.



Para juri yang terdiri dari pakar sejarah dan pelaku industri musik akan melakukan jajak pendapat untuk menentukan siapa yang layak menerima penghargaan itu. Para penggemar juga dapat mengikuti jajak pendapat secara daring dengan mendaftarkan akun Facebook atau surel.



Pada Desember 2017 akan diumumkan hasil jajak pendapat. Pesta penghargaan sendiri akan digelar di Cleveland, Amerika Serikat, pada 14 April 2018. Acara ini akan disiarkan ke seluruh dunia melalui saluran televisi berbayar, HBO.





