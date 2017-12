Gelaran Konser Ayat Ayat Cinta 2 "Colours of Love"

Jakarta: Tepat sehari sebelum film Ayat Ayat Cinta 2 ditayangkan serentak di seluruh bioskop Indonesia, MD Live Production menggelar Ayat Ayat Cinta in Concert with Live Orchestra - Colours of Love di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu malam, 20 Desember 2017. Konser ini menampilkan empat diva Indonesia sebagai pengisi acara utama, Rossa, Krisdayanti, Raisa dan Isyana Sarasvati. Ditemani Payung Teduh dan Sarah Saputri.

Gelaran konser dimulai ketika grup orkestra Oni & Friends mulai memainkan instrumen starter lagu Anganku Anganmu yang dibawakan oleh Raisa dan Isyana sekitar pukul 8 malam. Raisa mengenakan gaun putih sementara Isyana dengan potongan busana warna abu-abu.

Setelah menampilan aksi duet lewat singel Angaku Anganmu, Raisa memberikan porsi panggungnya kepada Isyana Sarasvati. Isyana lalu menyanyikan singel Terpesona. Tiga menit berlalu, Isyana melanjutkan aksinya lewat singel Mimpi yang dibuka dengan permainan solo piano yang cantik. Aksi panggung mojang Bandung itu kemudian diakhiri dengan singel Kau Adalah.

Setelah sesi pertama dibuka dengan manis oleh dua penyanyi muda, Arie Untung naik ke atas panggung sebagai pemandu jalannya acara. Selain sebagai konser pengiring pemutaran perdana sekuel kedua film Ayat Ayat Cinta, gelaran pentas ini seikaligus sebagai kado ulang tahun untuk Manoj Punjabi selaku CEO MD Entertainment yang ke-45 tahun.

"Tiket pre-sale hari pertama sudah laku sekitar 40 ribu tiket. Acara malam ini selain untuk pemanasan, juga sebagai kado ulang tahun untuk Pak Manoj yang ke-45 tahun," ucap Arie ketika memandu acara di atas panggung Plenary Hall JCC.

Tak lama setelah Arie melakukan peregangan dengan para penonton, giliran Payung Teduh yang bersiap untuk mengalunkan tembang-tembang andalannya. Singel pertama yang dimainkan adalah Di Antara Pepohonan, dimulai sekitar pukul 08.30 malam. Dilanjutkan dengan singel populer Akad. Is dan kawan-kawan menyumbangkan dua buah lagu untuk malam penuh cinta semalam.

Selang beberapa menit, Sarah Saputri dalam balutan gaun hitam memulai aksinya dengan memainkan harmonika dan menyanyikan sebuah lagu. Setelahnya, Krisdayanti tampil dari tengah panggung di antara Oni & Friends membawakan lagu Surga Yang Tak Dirindukan. KD mengenakan busana berbalut warna krem dengan renda-renda biru pada lengan kiri dan kanan.

"Terima kasih, selamat malam, Jakarta," ucap KD sebelum membawakan singel Maha Daya Cinta ditemani 12 penari latar. KD tampak energik membawakan singel-singel miliknya yang bertempo cepat.

Setelah KD menuntaskan tugasnya menghibur penonton, terselip pesan Ayat Ayat Cinta dari Melly Goeslaw juga Yovie Widianto melalui cuplikan singkat di atas panggung.

"Melihat Ayat Ayat Cinta, cinta itu tanpa batas, unlimited," bunyi sepenggal kalimat Melly.

Sesaat permainan instrumen dimulai Oni & Friends, membuka intro singel Kali Kedua yang dibawakan Raisa. Dengan balutan gaun merah maroon dan rambut tergerai, Raisa membawakan singel tersebut degan apik.

"Hai semua, selamat malam. Terima kasih banyak," sapa Raisa kepada penonton.

"Lagu berikutnya bukan soundtrack film apa-apa, kalau terbayang lagu ini untuk soundtraack film Ayat Ayat Cinta pasti untuk Fahri."

Penonton kemudian bersorak saat tahu Raisa akan membawakan singel Jatuh Hati.

Lewat pukul 9 malam, Rossa kemudian mengambil alih panggung dan menyanyikan singel Takdir Cinta. Sama seperti Raisa, Rossa bernyanyi dalam balutan busana merah. Memasuki reff kedua, Oni & Friends menambah tempo beat lagu serta ketukan drum. Tempo beat terdengar bertambah cepat.

Benar saja, Rossa kemudian membawakan singel Pudar andalannya yang hingga kini masih menjadi favorit kalangan penikmat musik. Di awal lagu, Rossa melakukan sedikit koreografi yang cukup energik.

Selanjutnya, Arie Untung kembali memandu acara mengajak para hadirin menyaksikan cuplikan di belakang layar saat kru dan para pemain melakukan syuting di Edinburgh. Penonton kemudian sesekali bersorak ketika wajah Fedi Nuril sebagai tokoh Fahri ditampilkan dalam layar.

Masih berlanjut, puncak acara diisi dengan penampilan empat diva yang dijuluki The Greatest Four pengisi soundtrack film Ayat Ayat Cinta (AAC) 2.

Dimulai dari penampilan Isyana Sarasvati yang membawakan singel Masih Berharap yang menjadi singel soundtrack AAC 2.

Dilanjutkan dengan Krisdayanti membawakan singel Ayat Ayat Cinta 2. Kemudian Raisa membawakan Teduhnya Wanita dan Rossa dengan Malam Dikekang Bulan.

Dewi Sandra pun menyumbangkan suaranya di atas panggung usai penampilan keempat diva.

Setelah penampilan Dewi Sandra, keempatnya lalu berjejer di atas panggung, berbagi suara membawakan singel populer Ayat Ayat Cinta yang sempat dibawakan Rossa sebagai soundtrack film Ayat Ayat Cinta terdahulu.

Konser kemudian ditutup dengan manis saat para kru acara, pemain film, serta pengisi acara hadir di atas panggung.

(ASA)