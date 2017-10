Mengintip Daftar Lagu Favorit Taylor Swift

Metrotvnews.com, Jakarta: Taylor Swift membagikan lagu-lagu kesukaannya di akun layanan musik streaming miliknya. Taylor menyatukan 70 lagu kedalam sebuah playlist dengan judul Songs Taylor Loves, dalam sebuah layanan musik streaming yang menampilkan berbagai genre musik mulai dari pop, country, hingga lagu dari Liam Gallagher.



Dan tidak juga mengejutkan jika penyanyi penyuka lipstick merah tidak ada lagu-lagu dari Katy Perry ataupun Kanye West, yang ada hanyalah lagu-lagu dari Rihanna, Miley Cyrus, Lady Gaga, Niall Horan, Kesha, Shawn Mendes, Ariana Grande Halsey, Coldplay, dan beberapa dari penyanyi lainnya.

Dalam daftar lagu juga terdapat lagu-lagu dari sahabat Taylor Swift, mulai dari Ed Sheeran, (Perfect) Selena Gomez (Nobody), dan Haim (Ready for You). Namun, yang mengejutkan ialah, tidak ada lagu dari salah satu temannya, Lorde.Dilansir dari Digital Spy, hubungan Lorde dan Taylor memang sempat renggang. Lorde meminta maaf karena telah membandingkan teman yang terkenal dan teman yang memilki penyakit autoimun. Banyak orang berpendapat perbandingan itu merujuk kepada Taylor Swift dan Selena Gomez yang sedang menderita penyakit lupus. Namun, Lorde menyangkalnya.Lagu lain yang ada dalam daftar lagu yang disukai oleh Taylor Swift, yakni Kesha (Learn to Let Go), bersama dengan lagu Miley Cyrus (Malibu), Niall Horan (Too Much To Ask) dan Lady Gaga (The Cure).Hanya ada beberapa penyanyi yang lagunya dimasukkan lebih dari satu kali dalam daftar tersebut, yaitu Rihanna dan Lana Del Rey.Kedua lagu Rihanna yang dimasukkan dalam daftar lagu tersebut berasal dari album terbarunya yang berjudul ANTI, dengan judul Close to You dengan lagu yang cukup sedih kemudian lagu Kiss It Better.Sedangkan untuk lagu-lagu milik Lana, lagu pertama yan dimasukkan Taylor Swift adalah lagu yang berjudul Love diambil dari album Lana yang baru Lust for Life, sementara lagu kedua adalah berasal dari album kolaborasi Lana dengan Sean Ono Lennon yang berjudul Tomorrow Never Came.(DEV)