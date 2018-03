Bermasalah dengan Gigi Bungsu, Dua Lipa Batalkan Konser

Jakarta: Bintang pop Dua Lipa juga mengalami masalah yang kerap dialami orang-orang berusia 20-an tahun, yaitu gigi bungsu yang tumbuh.



Persoalan gigi bungsu itu tidak jarang menimbulkan rasa yang begitu sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bagi Dua Lipa, urusan gigi bungsu itu sampai membuatnya membatalkan konser.

Im so sorry to have to cancel some of my support shows with @brunomars. I’ve been performing with an awful pain due to my wisdom teeth and as advised by my dentist and oral surgeon I have had to have them imminently removed. pic.twitter.com/ST5rlerQq5