Kolaborasi Liam Payne dan Rita Ora untuk Soundtrack Fifty Shades Freed

Jakarta: Duo penyanyi asal British, Liam Payne dan Rita Ora akan berkolaborasi mengisi soundtrack film Fifty Shades Freed. Mereka akan berduet dalam singel For You untuk seri trilogi terakhir dari Fifty Shades.



Melalui akun media sosial Instagram, Rita Ora dan Liam Payne mengunggah video klip berdurasi 14 detik tersebut pada Rabu, 21 Desember 2017. Dalam cuplikan singkat tersebut tampak Christian Grey (Jamir Dornan) dan Anastasia Steel (Dakota Johnson).

Liam Payne bukan satu-satunya mantan anggota One Direction yang mengisi soundtrack film trilogi Fifty Shades yang disadur dari novel karya E. L. James.Sebelumnya Zayn Malik lebih dulu hadir berkolaborasi dengan Taylor Swift dalam singel I Don't Wanna Live Forever untuk mengisi film Fifty Shades Darker. Singel kolaborasi tersebut meraih trofi 2017 Millennial Awards kategori Best Collaboration. Singel tersebut juga dikabarkan masuk dalam nominasi Grammy Awards 2018 kategori Best Song Writter for Visual Media.Fifty Shades Freed akan tayang perdana di seluruh bioskop Amerika pada 9 Februari 2018.(ELG)