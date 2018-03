Geri Horner Jelaskan Alasan Sulitnya Wujudkan Reuni Spice Girls

Jakarta: Spice Girls berkali-kali mengupayakan reuni setelah bubar. Namun, rencana itu belum juga terwujud hingga kini.



Geri Horner yang menjadi salah satu personel Spice Girls menjelaskan alasan kenapa sulit mewujudkan rencana reuni grup asal Inggris itu. Seiring bertambahnya usia para personelnya, mau tidak mau prioritas mereka juga berubah. Mereka sudah tidak lagi memiliki visi dan keinginan yang sama seperti dulu.

Sejumlah personel Spice Girls seperti Geri, Emma Bunton, Mel B dan Mel C saat ini memang masih berkecimpung di dunia musik. Sedangkan Victoria Adams saat ini lebih sibuk mengurus lini bisnisnya. Belum lagi seluruh personelnya saat ini sudah berkeluarga atau memiliki anak. Tentu saja, itu berarti Spice Girls sudah tidak lagi menjadi prioritas."20 tahun berlalu, orang bergerak ke arah yang berbeda dan punya prioritas berbeda. Aku sangat memuja mereka (personel Spice Girls) tapi kesamaan kami sekarang sudah berbeda," ujar Geri Horner seperti dikutip Femalefirst.Spice Girls sebelumnya reuni di acara pembukaan Olimpiade London pada 2012. Mereka kemudian merencanakan momentum 20 tahun singel debut mereka, Wanna Be pada 2016. Namun, rencana ini terpaksa mundur karena Mel C dan Victoria menolak bergabung.Mel B, Geri dan Emma kemudian memancang rencana reuni lain untuk digelar pada 2017. Namun, lagi-lagi rencana ini urung digelar."(Spice Girls ini seperti) pernikahan. Kami bersama saat usia awal 20-an. Emma malah 18 tahun. 20 tahun berlalu. Dan untuk mendapatkan koneksi itu dan menjaganya, temukan kesamaan itu lagi. Kadang kala Anda harus melakukannya. Berpegang pada hal itu," jelasnya.(ELG)