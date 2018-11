Jason Mraz Gelar Tur Asia Mei 2019

Jakarta: Musisi Jason Mraz akan menggelar panggung konser di beberapa negara Asia. Panggung tur Asia Jason Mraz akan digelar sepanjang bulan Mei 2019.



Dikutip dari laporan Billoard, ada 6 kota di negara berbeda yang akan disinggahi musisi asal Virginia tersebut. Pekan pertama dimulai di Manila (8 Mei), Singapura (11 Mei), Hong Kong (17-18 Mei), Bangkok (21 Mei), Taipei (25 Mei) dan Shanghai (akan diumumkan).

Sebelumnya, Jason Mraz baru merampungkan panggung musiknya di Singapura pada 27 Oktober 2018 di National Stadium.Jadwal tur konser diumumkan usai perilisan album studio keenam Jason Mraz bertajuk Know. Album ini memulai debutnya dalam Billboard 200 dan bertengger dalam daftar 10 album teratas. Lagu utama Have it All menapaki posisi puncak dalam tangga lagu iTunes di beberapa negara termasuk Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Thailand."Aku tertarik untuk menjelajah dan beraksi di panggung untuk para pendengar di Asia. Aku merasakan rasa syukur dan antusiasme yang tidak biasa dari beberapa tempat lain di dunia, yang membuat aksi panggungku seperti sebuah acara dan bukan sekadar pertunjukan.""Partisipasi penonton Asia begitu harmonis dan supersonik. Aku sangat ingin kembali, kembali terhubung dan kembali merasakan kegembiraan itu," ungkap Jason Mraz kepada Billboard Radio China melalui surel email.Jason Mraz termasuk musisi distingtif yang memiliki pesan khusus di setiap lagu besutannya. Karya lagu yang dirilis memuat pesan-pesan positif yang mampu penggemar dari beberapa negara berbeda. Ia juga memiliki Jason Mraz Foundation untuk memberi edukasi tentang seni dan berbagai bidang dalam penyetaraan kualitas.Kendati musik Jason Mraz cukup diminati di Indonesia, belum ada keterangan resmi musisi berusia 41 tahun itu akan bertandang ke Indonesia.(ELG)