Lima Fakta Menarik Guns N' Roses

Jakarta: Guns N' Roses akan bertandang ke Indonesia untuk kali kedua pada Kamis, 8 November 2018. Grup musik rock legendaris asal Amerika Serikat itu menyajikan aksi panggung berbeda dalam panggung tur bertajuk Not in This Lifetime.



Tur konser Guns N' Roses kali ini terbilang spesial sebab Axl Rose dan Slash yang sempat terlibat konflik berada pada satu panggung. Mereka akan mengguncang Stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang berkapasitas puluhan ribu penonton.

Sebelum menyaksikan aksi panggung Guns N' Roses di Indonesia, simak beberapa fakta menarik Guns N' Roses berikut:Laman GQ Magazine British mencatat, pada suatu waktu saat menjalani tur, Axl Rose mengambil mengambil beberapa ahi terapi seperti fisioterapis, psikoterapis, guru spiritual, ahli akupuntur, pelatih fisik, crystal guru, dan menjalani terapi selama 8 jam dalam sehari.Pada 10 Mei 1994, Duff McKagan yang saat itu berusia 30 tahun mengalami sakit pankreas. Ia dikenal kuat mengonsumsi alkohol dan obat-obatan dalam jumlah besar saat itu. Pengalaman ini dibagikan Duff McKagan dalam buku autobiografi It's So Easy and Other Lies. Buku ini pun pernah diadaptasi ke layar Netflix dengan judul serupa.Kronologi penyakit pankreas itu bermula pada 1994 Duff McKagan jatuh, lalu bangun dengan merasakan sakit perut yang begitu kuat hingga tak bisa bangun. Ia bahkan menepi ke sudut tempat tidur dan memanggil 911.Dari situ, McKagan diberitahu bahwa pankreas Duff McKagan membengkak karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Ia sempat meminta kepada dokter untuk membunuhnya karena sudah pasrah dengan kondisinya. Namun, perawat yang saat itu menemani Duff berhasil memotivasinya untuk tetap hidup.Ya, grup musik sebesar Guns N' Roses pernah mendapat penolakan. Hal ini terjadi ketika mereka menjadi pembuka dalam panggung musik Iron Maiden pada 1988. Saat itu, Axl Rose mengetahui Iron Maiden menolak untuk mengabadikan momen bersama Guns N' Roses.Axl Rose adalah personel yang tampaknya menaruh perhatian pada sosok Joko Widodo. Hal ini tampak ketika pada 2014 lalu, ia sempat mengeluarkan cuitan di Twitter untuk mendukung Jokowi sebagai presiden Indonesia dalam Pemilu 2014.Selang satu tahun, pada 27 April 2015 Axl Rose mengirimkan surat terbuka berisi protes tentang eksekusi mati terhadap terpidana narkoba Bali Nine. Ia menganggap hukuman itu tidak adil.Kritik itu disampaikan melalui surat tembusan ke Menteri Luar Negeri AS John Kerry, tiga dubes Amerika Serikat, Indonesia, dan PBB, serta Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ifdhal Kasim.Slash menduduki peringkat kedua dalam daftar 10 pemain gitar elektrik terbaik versi TIME pada 14 Agustus 2009. Namanya disandingkan dengan Jimi Hendrix, B.B. King, Keith Richards, Eric Clapton, Jimmy Page, Chuck Berry, Les Paul, Yngwie Malmsteen, dan Prince.TIME termasuk media prestisius yang kerap menjadi rujukan berita terpercaya dari berbagai belahan dunia.