Chris Martin "Coldplay" Bagikan Daftar Lagu Favoritnya

London: Vokalis Coldplay, Chris Martin, membagikan daftar lagu favorit yang dia sebut sangat bagus. Ada tujuh judul lagu, campuran antara lagu lama dan lagu baru. Termasuk Thunderstruck oleh grup rock asal Australia, AC/DC.



Daftar ini dibagikan lewat akun Instagram @coldplay pada Sabtu malam, 12 Januari 2019 bersamaan dengan ucapan selamat tahun baru. Tertulis inisial "C" yang merujuk ke nama Chris.

"Selamat tahun baru bagi kalian semua. Saya harap kalian baik-baik saja. Ini beberapa lagu yang saya pikir sangat bagus. Love. C," tulis Chris.1. Juice - Lizzo (2019)2. Love It If We Made It - The 1975 (2018)3. Malamente - Rosalia (2018)4. Blinded by Your Grace - Stormzy (2017)5. Thunderstruck - AC/DC (1990)6. We Find Love - Daniel Caesar (2017)7. Ma Lo - Wizkid, Spellz, Tiwa Savage (2017)Coldplay adalah grup musik asal Inggris yang aktif sejak 1996. Mereka telah merilis tujuh album penuh, termasuk A Head Full of Dreams empat tahun silam.Lama tak merilis karya baru, Coldplay membuat proyek baru bernama Los Unidades yang berkolaborasi Pharell Williams dan Jozzy untuk lagu berjudul E-Lo. Lagu ini dirilis bersama tiga lagu lain dalam album mini Global Citizen - EP 1 pada Desember 2018.(FIR)