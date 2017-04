Kasus Dugaan Plagiat Lagu Photograph, Ed Sheeran Sepakat Bayar USD20 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Ed Sheeran akhirnya sepakat membayar USD20 juta untuk mengakhiri kasus dugaan plagiasi di lagu Photograph. Ed dituntut oleh Thomas Leonard dan Martin Harrington karena dianggap telah menjiplak musik dari lagu Amazing ciptaan mereka.



Surat putusan ini ditandangani oleh hakim James Selma di pengadilan California pada Senin 10 April 2017. Surat tersebut menyatakan kasus dibatalkan setelah kedua pihak mencapai persetujuan, seperti dilansir dari The Telegraph.

Photograph adalah lagu Ed Sheeran dari album x (Multiply) yang dirilis pada 11 Mei 2015. Sementara lagu Amazing dirilis oleh Matt Cardle pada 19 Februari 2012. Matt adalah jawara The X Factor seri ketujuh di Inggris.Pertengahan 2016, Harrington dan Leonard mengajukan tuntutan hukum kepada Ed serta meminta kompensasi USD20 juta. Menurut mereka, Ed dan rekan penulis lagu Johnny McDaid (Snow Patrol) telah menjiplak dan mengeksploitasi karya penulis lagu lain dalam skala besar tanpa izin maupun pencantuman nama.Sebelumnya kasus serupa menimpa Robin Thicke dan Pharrell Williams atas lagu Blurred Lines. Mereka dinilai telah menjiplak lagu Got to Give It Up yang dinyanyikan Marvin Gaye.Ed Sheeran adalah penyanyi solo asal Inggris kelahiran 1991. Dia telah merilis tiga album sejak 2011, yaitu + (Plus), x (Multiply), dan ÷ (Divide). Lagu-lagu dari ketiga album, termasuk Photograph, pernah meraih posisi atas di tangga musik Inggris.(ELG)