Teza Sumendra Berkolaborasi dengan Ninda Felina

Metrotvnews.com, Jakarta: Teza Sumendra menjadi teman kolaborasi penyanyi pendatang baru, Ninda Felina, dalam lagu berjudul This Is A Love Song.





This Is A Love Song merupakan lagu yang ditulis Ninda, yang dibuat dengan pendekatan musik elektronika.

“Lagu ini lahir dari beberapa kisah Ninda di masa lalu dengan orang-orang yang berpikir bahwa Ninda Felina adalah orang yang 'dingin,' sehingga tidak bisa mengutarakan rasa kasih sayangnya dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, lagu ini juga menjadi cara bagi Ninda untuk menunjukkan sisi romantisnya melalui sebuah lagu,” seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com.Ide kolaborasi ini sudah lahir sejak dua tahun lalu. Mereka ingin membuat karya musik bersama-sama, tanpa menghilangkan karakter dan genre masing-masing. Menurut Ninda, karakter vokal Teza sempurna untuk mengisi lagu yang ditulisnya itu.This Is A Love Song sudah dirilis dalam berbagai sumber musik digital.(DEV)