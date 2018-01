Keinginan Terakhir Mendiang Dolores O'Riordan

Jakarta: Gitaris The Cranberries, Noel Hogan mengungkapkan keinginan rekan satu grupnya, Dolores O'riordan yang meninggal beberapa waktu lalu. Menurut Hogan, Dolores ingin membuat album baru dan menjalani tur bersama The Cranberries.



Sebelum meninggal pada 15 Januari 2018, Dolores menyatakan kepada Hogan sangat antusias membuat album baru dan menjalani tur bersama The Cranberries setelah sekian lama.

The Cranberries sebenarnya merilis album Something Else pada 2017 dengan materi yang terdiri dari versi orkestra lagu sebelumnya dan tiga lagu baru. Sempat dijadwalkan menjalani tur, tapi batal karena kesehatan Dolores kurang memungkinkan saat itu."Dia hebat. Kami berbicara untuk kembali bekerja," kata Noel Hogan kepada Rolling Stone.Dolores ditemukan di sebuah hotel di London. Dia berada di London untuk keperluan rekaman. Dia berencana bertemu dengan produser Youth, mengenai album keduanya dari D.A.R.K, proyek musiknya yang lain.O'Riordan dimakamkan pada 23 Januari di kampung halamannya Ballybricken, County Limerick. Kebaktian dimimpin oleh Canon Liam McNamara di Gereja St Ailbe."Doa kami yang tulus, Dolores kesayangan kami sekarang kembali bersatu degan ayahnya, Terry, adik laki-lakinya, Gerard, kakek-nenek, kerabat dan teman-temannya, di hadapan Tuhan dan Bunda Maria, di mana tidak ada lagi rasa sakit atau penderitaan atau perpisahan, tapi hanya sukacita dan kedamaian sepanjang masa," kata Mcnamara.(ELG)