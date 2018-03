Kejutan Spesial Sandhy dan Monita di Medcom Jagonya Musik

Jakarta: Sandhy Sondoro memberi kejutan manis bagi mahasiswa Univeristas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, lewat acara Medcom Jagonya Musik, pada Rabu, 21 Februari 2018. Dua penyanyi berkarakter itu membawakan singel duet terbaru berjudul Sampai Usai Waktu.



Itu adalah penampilan perdana mereka di hadapan publik dalam membawakan singel Sampai Usai Waktu yang rencananya akan dirilis dalam waktu dekat.

"Album terbaru saya berkolaborasi dengan dua musisi terbaik. Pertama saya akan duet bersama Monita Tahalea. Thank you banget, my sister," kata Sandhy menyambut Monita di atas panggung, disusul teriakan penonton yang kaget akan kedatangan Monita.Sampai Usai Waktu merupakan lagu romantis yang ditulis oleh Sandhy. Dalam wawancara dengan Medcom.id, Sandhy mengungkapkan keinginannya memiliki satu lagu yang akan memberikan kontribusi sebagai "soundtrack" perjalanan cinta menuju pelaminan bagi para pasangan di luar sana.Medcom Jagonya Musik edisi perdana dikemas dalam konsep "konser kejutan," sehingga para penonton tidak mengetahui siapa artis yang akan tampil. Selain kehadiran Sandhy dan Monita, penonton kembali dikejutkan dengan kedatangan salah satu vokalis top Indonesia, Once Mekel."Lagu duet kolaborasi dengan idola saya, legendaris banget. Sebenarnya bos saya, sih. Please welcome Once Mekel," kata Sandhy.Bersama Once, Sandhy membawakan singel Jakarta Blues, sebuah lagu yang dipersembahkan Sandhy untuk mengenang bagaimana kehidupan di Ibukota.Konser kolaborasi yang dikemas dalam program Medcom Jagonya Music tersebut berlangsung meriah. Selain membawakan lagu kolaborasi terbaru, ketiganya berkolaborasi membawakan lagu-lagu andalan Sandhy, Malam Biru.(ASA)