Iris jadi Lagu Paling Dinanti Penonton dalam Konser Goo Goo Dolls di JJF 2018

Jakarta: Grup musik asal Amerika Goo Goo Dolls turut menjadi penampil utama sekaligus penutup gelaran Java Jazz Festival 2018. Mereka tampil dalam formasi grup rock berlima di panggung aula D2 JIExpo Kemayoran Jakarta mulai sekitar pukul 23.00 WIB.



John Rzeznik, Robby Takac, serta Fernquist, Tunador, dan Macintyre masuk panggung dan memberi salam pembuka lewat versi pendek Over and Over. Mereka melanjutkan dengan Big Machine.

"Mari kita mulai," ujar Rzeznik yang disambut riuh penonton saat intro musik lagu 1990-an, Slide dimulai.(Brad Fernquist dari Goo Goo Dolls di panggung Java Jazz Festival 2018 (Foto: Medcom.id/Purba Wirastama))

Ruang berkapasitas 8.000 penonton festival itu memang tak sepenuh dua penampilan spesial JJF sebelumnya. Namun para penonton yang berkerumun di tengah bisa dibilang termasuk penggemar loyal. Mereka aktif berinteraksi dengan Rzeznik dan kawan-kawan serta ikut bernyanyi di beberapa bagian, kendati kualitas audio panggung membuat suara Rzeznik dan Takac kerap sulit terdengar jelas.



Goo Goo Dolls membawakan total 21 lagu selama sekitar 90 menit. Beberapa lagu mereka berikutnya adalah Rebel Beat, Here is Gone, Black Balloon, Smash, Bringing on the Light, Naked, dan I'm So Alive.



Setelah membawakan Naked, Rzeznik meminta jeda waktu sejenak kepada penonton. Dia dan beberapa personel ke belakang panggung untuk menyiapkan sesuatu. Rupanya ada masalah teknis terkait salah satu instrumen.



Sekitar semenit, Rzeznik kembali dan berterima kasih ke penonton karena mau menunggu. Dia menyebut ada sesuatu yang rusak di belakang. Mereka telah berlatih dua bulan untuk pertunjukan ini dan Rzeznik berkata mereka tetap akan memberikan yang terbaik.



"Aku minta maaf hal seperti ini harus terjadi," kata Rzeznik sebelum membawakan Sympathy seorang diri dengan gitar akustik, sementara personel lain masih di belakang panggung.



Satu lagu paling dinantikan para penonton barangkali adalah Iris. Saat pertunjukan berjalan separuh setelah I'm So Alive, seorang penonton berteriak menyanyikan penggalan lirik baris pertama Iris.



"And I'd give up forever to touch you," serunya.



Rzeznik terkejut dan segera menundukkan badan ke arah penonton. Namun, Goo Goo Dolls masih menyimpan Iris untuk tak disuguhkan secara terburu-buru.



"Ini lagu pertama kami yang diputar di radio. Kami dari Buffalo, 10 ribu kilometer dari sini, dan terima kasih untuk itu," ucap Rzeznik sebelum membawakan Name.



Sejumlah lagu lain adalah Tattered Edges, Come to Me, Already There, Free of Me, Stay with You, Better Days, dan Broadway. Rzeznik dan Takac bergantian menjadi penyanyi utama. Pada setiap jeda, mereka bercerita soal lagu-lagu berikutnya. Come to Me, misalnya, adalah lagu yang dibuat Rzeznik untuk istrinya.







(Brad Fernquist, John Szeznik, Robby Tukac dari Goo Goo Dolls di panggung Java Jazz Festival 2018 (Foto: Medcom.id/Purba Wirastama))



Setelah rangkaian 19 lagu ini, tiba giliran Iris disajikan. Saat Fernquist mulai memainkan intro dengan mandolin, penonton menyambut riuh. Sebagian yang sedari tadi duduk di sekitar arena langsung beranjak berdiri dan mengarahkan kamera video ponsel ke arah panggung. Mereka bernyanyi bersama.



Usai Iris, sebagian penonton tampak berjalan keluar meninggalkan aula. Seakan penantian mereka hingga hari terakhir Java Jazz ini hanya demi Iris. Padahal pertunjukan belum selesai. Sebagian penonton di depan justru berteriak meminta encore.



Rzeznik dan kawan-kawan membawakan sepotong lagu lagi, yaitu Give A Little Bit. Setelah mereka berpamitan, para penonton langsung berangsur keluar arena. Di luar, hujan gerimis baru saja turun.



(ASA)