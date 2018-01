11 Konser dalam Semalam di LAFF 2018

Jakarta: Awal tahun, Indonesia tengah diramaikan beragam konser musik. Salah satunya pertunjukan musik Love and Fabulous Festival (LAFF) 2018 yang mengusung konsep tiga panggung berbeda, Love, Hope dan Passion.



Setelah sebelumnya diumumkan enam penampil, pihak Berlian Entertainment dan Hype Festival sebagai penyelenggara memberikan daftar lengkap penampil dengan merahasiakan satu nama penampil spesial sebagai kejutan.

Nama-nama penampil tersebut antara lain Raisa, Andien, Yura dan Tuan Tuan (RAN, Reza Rahadian, Reza Sumendra), D'Essentials of Groove (Maliq & D'Essentials dan The Groove), NEV+ Dea & Sophia Latjuba, Thorn & Roses (Jevin Julian x Random Brothers feat. Neonomora, RamenGvrl, dan Andini), Hening Taifun oleh Barasuara, Anne Marie, dan The Brand New Heavies.Yang spesial, akan ditampilkan grup Kahitna, kelompok musikus Kahitna versi perempuan yang beranggotakan Lala Karmela, Radhini, dan Mikha Tambayong yang akan bernyanyi membawakan lagu-lagu andalan karya Yovie Widiyanto di bawah arahan music director Ava Victoria. Bentukan grup musik baru ini merupakan salah satu pembeda gelaran festival yang diadakan pihak penyelenggara di acara sebelumnya."Yang membedakan tahun ini, as a frontliner itu perempuan. Kita support perempuan as a frontliner," ungkap Dino Hamid, Managing Director dari Berlian Entertainment saat konferensi pers LAFF 2018 di Auditorium 3 CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).Agar penonton dapat menikmati seluruh aksi panggung musikus di tiga panggung berbeda, tiap penampil akan diberi jeda 15 menit untuk berganti gilir. Sementara tiap penampil akan diberi waktu kurang lebih 45 menit hingga satu jam menghibur para penonton.Sebagai pelengkap, Christian Soeseno selaku Managing Director Hype Festival mengimbau penonton yang hadir wajib mengenakan dress code khusus. Men in Black (pria lajang mengenakan pakaian warna hitam), Women in Red (wanita lajang mengenakan pakaian warna merah), dan Couple in White (pria atau wanita yang sudah memiliki pasangan mengenakan pakaian warna putih)."Maksudnya sih supaya ada tagline, yang merah jangan sampai lolos," seloroh Christian.Selain 11 penampil, pada malam LAFF 2018 akan ditampilkan Live Movie Reality dengan judul "Diantara Cinta & Guest List".Love and Fabulous Festival akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, pada 10 Februari 2018. Untuk tiket dapat dipesan melalui situs laffestival.com dengan harga normal yang saat ini tersedia dalam dua kategori, Kelas Festival seharga Rp 850.000 dan Kelas VIP seharga Rp 1.750.000.(ELG)