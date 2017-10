Richie Sambora akan Bergabung dengan Bon Jovi Saat Pelantikan Rock and Roll Hall of Fame

Metrotvnews.com, London: Mantan gitaris Bon Jovi, Richie Sambora, mengapresiasi masuknya Bon Jovi dalam nominasi Rock and Roll Hall of Fame.



Meski status Richie tak lagi bersama Bon Jovi, tetapi dia ikut ambil bagian dalam kesuksesan grup asal New Jersey itu. Richie bersama Jon Bon Jovi telah bersama sejak 1983 dan bersama-sama melahirkan hit-hit ikonik.

Dilansir dari Billboard, Richie mendapat pertanyaan apakah dirinya bersedia tampil bersama Bon Jovi jika band itu keluar sebagai penerima anugerah Rock and Roll Hall of Fame."Tentu saja, mengapa tidak? Anda tahu kami tidak bermasalah. Maksudku perihal perginya saya itu soal waktu, jadi tidak masalah (jika tampil bersama untuk pelantikan Rock and Roll Hall of Fame)," kata Richie.Richie pernah menjabarkan alasannya hengkang dari grup yang telah dibesarkannya selama lebih dari tiga dekade itu. Dia mengaku ingin memiliki waktu untuk keluarga, terutama anak-anaknya.Saat disinggung lagu apakah yang membuat Richie ingin memainkannya, dia menjawab Livin’ on a Prayer dan Wanted Dead or Alive.Soal kemungkinan RIchie kembali lagi bersatu dengan Bon Jovi, gitaris 58 tahun itu menjawab dengan bijak.“Anda tidak pernah tahu (soal kemungkinan reuni). Tergantung banyak hal tidak semudah kita membicarakannya. Tetapi saya rasa kami bisa melakukannya dengan baik. Anda tahu maksud saya? Tetapi jujur saja saya sedang membuat materi lagu (proyek musik RSO - Richie Sambora and Orianthi). ‘Mobil sudah siap untuk melaju'," ujar Richie.Nama Bon Jovi telah masuk nominasi Rock and Roll Hall of Fame sejak 2011. Band ini telah memiliki lebih dari enam album yang sempat menduduki peringkat satu tangga album Billboard 200.(DEV)