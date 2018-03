Jadi Produser Album Sendiri, Maudy Ayunda Ingin Produseri Penyanyi Lain

Jakarta: Maudy Ayunda bekerja cukup keras dalam penggarapan album ketiganya bertajuk Oxygen. Dalam album tersebut, Maudy tak hanya berperan sebagai penyanyi tetapi ikut menulis dan memproduseri lagu-lagu dalam album.



Sebagai informasi, ini merupakan kali pertama Maudy berperan sebagai produser musik. Setelah terbilang sukses melalui pekerjaan sebagai produser, Maudy mengaku siap memproduseri penyanyi lain suatu saat nanti.

"Kalau untuk orang lain pingin banget, sih. Cuma mungkin itu jadi next step-nya dari poin ini ya. So far sih, aku masih produserin diri sendiri. Nanti kalau ada kesempatan, tentunya, pingin," kata penyanyi yang berhasil menyelesaikan studinya di Oxford University selama tiga tahun itu.Pekerjaan sebagai produser diakui Maudy saat itu terjadi secara tak sengaja lantaran ia terlalu banyak terlibat.Album Oxygen menjadi album ketiga Maudy setelah menelurkan dua album terdahulunya, Panggil Aku (2011) dan Moments (2015).Oxygen memuat 11 nomor lagu yang diantaranya berkolaborasi dengan dua musisi muda, Rendy Pandugo dan Teddy Adhitya.(ELG)