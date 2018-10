Perdana Tampil di Indonesia, Stray Kids Ingin Buat Penonton Terkesan

Jakarta: Stray Kids untuk kali pertama datang ke Indonesia melalui panggung musik Spotify on Stage. Grup dengan 9 member tersebut rupanya terinspirasi dari para senior mereka yang lebih dulu terjun di dunia K-pop dalam merilis karya.



"Inspirasi dapat dari obrolan kami sehari-hari dan juga para senior, 2PM dan GOT7," kata Seong Changbin di Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta, Jumat 12 Oktober 2018.

Momen pertama ini dipakai Stray Kids untuk memberi kesan terbaik untuk penggemar di Indonesia. "Pertama kali ke Indonesia dan menantikan datang ke Indonesia dan deg-degan dan bisa membuat kenangan dengan Stay (fandom Stray Kids) Indonesia," kata Han Jisung.Jelang aksi panggung di Spotify on Stage, Stray Kids berharap bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia."Seperti yang dikatakan member sebelumnya merasa deg-degan tapi saat on stage bisa berikan yang terbaik," papar Lee Minho.Stray Kids terdiri dari 9 member di antaranya Kim Woojin, Bang Chan, Yang Jeongin, Seo Changbin, Hwang Hyun Jin, Han Jisung, Lee Felix, Kim Seung Min dan Lee Minho (Lee Know). Mereka memulai debut resmi mereka pada 26 Maret 2018 melalui EP I Am Not. Sejak berada di panggung hiburan, mereka mengaku tidak banyak berubah."Tidak banyak perubahan di hidup tapi yang berubah banyak orang mencintai yaitu fans dan juga Stay (fandom Stray Kids) tambah banyak," kata Yang Jeongin.Stray Kids akan beraksi di Spotify on Stage di Hall C3 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 12 Oktober 2018.(ELG)