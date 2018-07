Rayakan Hari Kemerdekaan Amerika, Fergie Reuni dengan Black Eyed Peas

Los Angeles: Perayaan Fourth of July alias peringatan Kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh pada 4 Juli digunakan Fergie dan Black Eyed Peas berkumpul kembali. Lama tak berkumpul bersama, Fergie bersama will.i.am, apl.de.ap dan Taboo tampak kompak mengenakan busana hitam putih.



Dalam unggahan lain, musisi yang terkenal lewat lagu Where is the Love itu foto bersama keluarga mereka.

Fergie dikabarkan rehat sejenak dari aktivitas bermusik bersama Black Eyed Peas. Dia ingin fokus dalam karier solo.Dalam wawancara Black Eyed Peas bersama Entertainment Tonight, mereka bersikeras Fergie tidak hengkang tetapi hanya fokus untuk karier solo sejenak. "Tidak ada yang dapat menggantikan Fergie," ungkap mereka.wil.i.am yakin Fergie akan kembali. "Fergie memiliki mimpi dan kami mendukung mimpinya," kata will.i.am.Fergie dikabarkan mulai fokus berkarier solo sejak 2017.(ELG)