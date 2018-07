Prambanan Orchestra Targetkan 8 Ribu Penonton

Yogyakarta: Prambanan Orchestra bakal digelar pada 20 Oktober 2018 di Candi Prambanan. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) dan Rajawali Indonesia Communication selaku promotor memasang target mampu menghadirkan 8 ribu penonton.



Prambanan Orchestra edisi pertama kali ini akan menghadirkan komponis legendaris Yanni. Nama besar musisi asal Yanni diyakini promotor akan menjadi daya tarik untuk penonton.



"Kami menargetkan 8 ribu penonton. Karena Yanni punya pasar yang khusus. Waktu kami unggah di website, responsnya cukup baik," kata Palwoto selaku Direktur Keuangan, SDM & lnvestasi PT TWC, saat ditemui di Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (3/7/2018).



Kedatangan Yanni ke Candi Prambanan juga sekaligus perayaan 25 tahun album Live at the Acropolis yang pertama kali diperkenalkan pada 1 Maret 1994 di The Acropolis of Athens, Yunani. Album ini Live at the Acropolis pernah dinobatkan sebagai album terlaris nomor dua di dunia setelah album Thriller milik Michael Jackson.



"Dalam Prambanan Orchestra para penonton akan menikmati bagaimana indahnya karya-karya terbaik Yanni yang dikolaborasikan dengan kemegahan Candi Prambanan. Momen ini jangan sampai dilewatkan," kata Direktur Utama PT TWC Edy Setijono.



Tiket Prambanan Orchestra mulai dijual pada 15 Juli 2018. Tiket terbagi dalam empat kategori yaitu, silver (Rp1 juta), Gold (Rp2 juta), Platinum (Rp3 juta) dan Diamond (Rp6 juta). Prambanan Orchestra menggandeng Melon Indonesia sebagai official ticketing partner. Tiket bisa dibeli di tiket.com, tiketapasaja.com, loket.com, kiostix.com, blanja.com, bookmyshow, rajakarcis.com, traveloka, gotix dan alfamart.





