Erupsi Gunung Merapi Tak Pengaruhi Konser Europe di Boyolali

The Script seperti menyuarakan kebebasan dalam aksi panggungnya. Lewat aksi turun panggung dan pesan-pesan dalam lagu yang mereka …

Sabtu, 12 May 2018 03:10

Jumat, 11 May 2018 15:03

musik internasional Jumat, 11 May 2018 14:49 Jumat, 11 May 2018 14:49

Sebelumnya, singel Only You yang dipakai untuk soundtrack 13 Reasons Why musim perdana diakui sebagai karya terbaik Selen…