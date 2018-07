Los Angeles: Guns N' Roses mencetak rekor baru. Video musik November Rain tembus satu miliar penonton di YouTube.



Video musik untuk November Rain diluncurkan perdana 26 tahun lalu. Di belakangnya, ada singel populer rilisan 90-an yang mengekor, antara lain Zombie dari The Cranberries dengan angka sekitar 739 juta penonton dan Smells Like Teen Spirit dari Nirvana dengan 727 juta penonton.

Forbes melaporkan, pada 2017 singel November Rain rata-rata diputar hingga 560 ribu setiap hari. Puncak dari angka yang terus merangkak naik tercatat pada 25 November 2017. Selain November Rain, Guns N' Roses populer dengan singel Sweet Child O' Mine rilisan 80-an yang kini tembus di angka hampir menyentuh 700 juta penonton di YouTube.Dari data statistik YouTube pada 2018, 83 persen popularitas Guns N' Roses diperoleh dari penonton di luar Amerika Serikat yaitu Brazil, Meksiko, Argentina dan Kolumbia.Guns N' Roses tengah menjalankan kembali tur konser bertajuk Not in This Lifetime yang akan digelar dalam 150 pertunjukan tersebar di beberapa benua di antaranya Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Oceania dan Eropa. Dikabarkan tur konser musik ini telah meraup keuntungan hingga USD480,9 juta.Dalam rangka tur Not in This Lifetime, grup musik asal California itu akan bertandang ke Indonesia pada 8 November 2018 di Gelora Bung Karno Jakarta. Konser ini sekaligus menjadi panggung pembuka tur konser musik mereka di Asia.Personel yang akan hadir dalam konser yaitu, Axl Rose (vokal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (gitar utama), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (gitar ritme), Frank Ferrer (drum), dan Melissa Reese (keyboard).(DEV)