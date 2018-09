RAN, Isyana Sarasvati dan Tohpati Meriahkan The Papandayan Jazz Fest 2018

Jakarta: Pesta musik The Papandayan Jazz Fest (TPJF) kembali digelar. Memasuki tahun keempat, gelaran rutin yang diadakan sejak 2015, tahun ini mengusung tagline Have Fun Go Jazz.



TPJF akan digelar pada 4-6 Oktober 2018 bertempat di The Papandayan Hotel Bandung, mulai dari Mirten Lounge, Tropical Garden, TP Stage, HB Grill Garden, Cimanuk Ballroom dan Suagi Grand Ballroom.



Hari pertama dimeriahkan sejumlah musisi dijadwalkan hadir seperti Gugun Blues Shelter, Tohpati, Marcomarche, Oele Pattiselanno, Tio, Didiet Violin, Madame & Toean, Ruang Putih dan New Blood.



Hari kedua dimeriahkan oleh RAN, Dwiki Dharmawan, 4 basist, Blue Ocean, 57 Kustik, Big Chord, D’Jazz Music School, Nadine & Friends, Estu, Nayra Dharma, Ary Juliant, Dion Subiyakto feat Margie Siegers dan Kelompok Suara Parahyangan.



Pada hari terakhir, gelaran ini ditutup manis dengan penampilan Isyana Sarasvati, Yuri Mahatma, Elfa’s Singers, Dhira Bong, Agis Kania, dan Sri Hanuraga Trio.



Selain panggung musik, pengunjung ikut dimanjakan dengan Pasar Jazz yang berisi booth dari brand lokal serta mengikuti Jazz Clinic.



Jelang TPJF akan digelar Interupsi Jazz selama tiga hari pada 26 dan 29 September 2018. Venue pertama pada 26 September bertempat di Jalan Asia Afrika Bandung turut menghadirkan band jazz 5 Petani. Venue kedua pada 29 September digelar di Jalan Braga Bandung dengan menghadirkan Garhana.



Tahun ini, The Papandayan Jazz Fest menggandeng ID.M, event organizer dari Media Group serta tiga platform media yakni Metro TV, Media Indonesia dan Medcom.id.



Untuk menikmati gelaran ini pengunjung cukup membayar Dinner or Snack Charge mulai dari Rp150 ribu.



Untuk informasi jadwal performance dan reservasi anda dapat menghubungi Dian – 0878 2299 9414, Uma - 0818 0999 7081 atau klik www.tpjazzbandung.com dan www.thepapandayan.com.





(ELG)