Musisi Ari Malibu Meninggal Dunia

Kabar duka di malam lebaran. Ari Malibu @malibu.ari (Pahama, LFM bersama @ridho_hafiedz @vladvamp88, AriReda @reda.gaudiamo) telah meninggal dunia hari Kamis, 14 Juni 2018 pukul 20.25. Turut bela sungkawa sebesarnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Alfatihah. . . . Pengumpulan dana yang tadinya untuk biaya berobat Ari Malibu di @kitabisacom akan kami serahkan untuk keluarga. Terimakasih atas kebaikan teman-teman semua. . . . #Pahama #LFM #AriReda #AriMalibu

