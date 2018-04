Romantisme Musik Indonesia

Jakarta: Musik menjadi bagian dari kehidupan manusia. Selain menghibur, musik merupakan cara yang efektif menyampaikan pesan melalui tiap liriknya.



Di Indonesia, tren musik mengalami perubahan signifikan, mulai dari musik tradisional, nasional hingga modern, seperti pop.

Indonesia melahirkan banyak musisi dari berbagai daerah yang karyanya membuat penikmat musik jatuh hati. Salah satunya Febri Nindyo atau yang dikenal dengan Febri 'HiVi'. Dia bisa dibilang merupakan perwakilan musisi muda yang gemar menciptakan lagu bernuansa romantis khas generasi kekinian.Febri memulai debut karier pada 2009, dengan membentuk band bersama teman-teman masa kecilnya, yang diberi nama HiVi. Pria kelahiran 1992 ini menjadi vokalis sekaligus gitaris yang juga berperan dalam mencipta sejumlah lagi di album Say Hi to HiVi.Selain Febri, ada satu musisi senior Indonesia yang juga beken dengan suara khas dan lagu-lagu romantisnya, yakni Glen Fredly. Pria kelahiran 30 September 1975 ini telah berkarier di kancah musik Indonesia selama 17 tahun. Dia berharap musik Indonesia bukan hanya sekadar tren semata, namun bisa hidup sepanjang masa.Satu lagi, musisi yang juga populer menggawangi band, Eross Sheila on 7. Dia mulai berkarier pada 1996. Selain menjadi gitaris, Eross juga mencipta lagu. Sejumlah lagu yang dibawakan Sheila on 7 merupakan buah kreatif Eross. Hal inilah yang merebut perhatian pecinta musik Indonesia.Lagu-lagunya tak cuma bicara percintaan anak muda, ada juga perihal keluarga dan pertemanan. Tak heran jika album Sheila on 7 menghasilkan lebih dari satu juta copy keping album yang dikeluarkan tiap seasonnya.Bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam kisah ketiganya, jangan lewatkan kelanjutan ceritanya dalam program IDEnesia episode Romantisme Musik, pada Minggu, 15 April 2018, pukul 21.30 WIB, hanya di Metro TV.(ROS)