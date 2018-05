Gitar Ikonik Mendiang Prince Terjual Rp3 Miliar

New York: Koleksi barang-barang peninggalan musisi AS Prince Rogers Nelson dilelang di Hard Rock Cafe New York pada Jumat, 18 Mei 2018. Banyak dari sekian barang itu terjual melebihi ekspektasi, termasuk gitar elektrik ikonik seri "Cloud" berwarna kuning yang dibuat khusus untuk Prince.



Acara pelelangan ini, seperti dilaporkan Rolling Stone, diadakan oleh rumah lelang Julien's Auctions dalam tajuk Music Icons: Property from the Life and Career of Prince. Total ada 158 barang dalam daftar lelang Julien, tetapi ada sejumlah barang yang ditarik beberapa saat sebelum acara dimulai.

Barang pertama yang terjual dengan nilai besar adalah boneka keramik yang pernah digunakan di video musik Purple Rain. Disangka akan terjual antara USD2.000 dan USD4.000, boneka ini ditawar hingga tiga kali lipat, USD12.500 atau Rp177 juta.Setelan ungu jumpsuit panggung disangka akan bernilai USD6.000 hingga USD.8.000, tetapi menembus angka USD27.500 atau Rp390 juta. Jubah ungu gelap Prince dari tahun 1996 disangka juga akan terjual dalam harga sama, tetapi ternyata mencapai USD25 ribu atau Rp354 juta. Penawaran pakaian paling besar adalah kostum Prince di MTV Video Music Awards 1999, yaitu mencapai USD108 ribu atau Rp1,5 miliar.Prince tidak hanya musisi, tetapi juga aktor film. Kostum yang pernah dia gunakan untuk drama komedi musikal Under the Cherry Moon (1986) yang juga dia sutradarai, terjual dua kali lipat dari prediksi, yaitu USD40 ribu atau Rp567 juta.Ada setidaknya dua gitar Prince yang dilelang. Gitar putih Schecter terjual USD30 ribu atau Rp425 juta. Lalu satu nilai paling fantastis adalah gitar kuning yang dibuat khusus untuk Prince. Prediksinya, gitar akan terjual antara USD60 ribu hingga USD80 ribu. Namun penawaran terakhir adalah USD225 ribu atau sekitar Rp3,19 miliar.Prince lahir di Minnesota pada 7 Juni 1958. Dia telah merilis 39 album studio sebelum meninggal pada 21 April 2016 dalam usia 57.(ASA)