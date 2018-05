Grup Musik Muse Dikabarkan Rekaman di Klaten Jawa Tengah

Jakarta: Grup musik rock asal Inggris, Muse merilis album studio terakhir Drone pada 2015 dan dua singel pada 2017 dan awal 2018. Menurut rumor terbaru, Muse, atau setidaknya drummer mereka Dominic Howard, sedang berada di kota asal angkringan dan mengerjakan rekaman instrumen perkusi bedug.



Kabar ini dibagikan di media sosial oleh pengamat musik Adib Hidayat. Dalam kicauannya Selasa siang, 22 Mei 2018, Adib menduga bahwa Muse sedang rekaman di Klaten.

"Tampaknya ada band besar dari Inggris yang lagi rekaman di Klaten, Jawa Tengah," kicau @AdibHidayat."Produser dan dua anggota band mereka posting tengah rekaman perkusi dan bedug," sambungnya.Dugaan ini didasarkan pada foto yang dibagikan oleh produser Muse, Rich Costey di Instagram pada hari yang sama. Dalam foto di akun @richcostey, tampak Dom sedang memukul perkusi. Pada bagian lokasi foto, tertulis Klaten, Jawa Tengah, Indonesia.Personel Death Cab for Cutie, Benjamin Gibbard ikut berkomentar di foto tersebut."Kau tak bisa mendapatkan Computerworld Sound itu di Indonesia. Apa gunanya?" tulis @gibbstack.Tak hanya Rich, vokalis utama grup Matt Bellamy juga berbagi video Dom sedang bermain perkusi."Dom goes tribal," tulis @mattbellamy dalam keterangan video pada hari yang sama.Dom sendiri pun juga berbagi fotonya yang lebih jelas di akun Instagram @domhoward77. Dia menyebut perkusi ini sebagai perangkat baru.Warganet sigap dan langsung membanjiri sebaran foto dan video tersebut. Beberapa menanyakan apakah Dom benar-benar berada di Klaten.Muse dibentuk pada 1994 oleh Dom, Matt, dan Chris Wolstenholme. Mereka telah merilis tujuh album studio sejak 1999, termasuk Black Holes and Revelation dan The Resistance. Setelah album keenam The 2nd Law yang memasukkan sentuhan elektronik, Muse kembali dengan dominasi musik rock di album terakhir, Drone.Mereka dijadwalkan tampil dalam panggung musik di California pada 25 Mei 2018.(ELG)