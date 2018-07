WTF 2018 Pertemukan Dipha Barus dan Vince Staples

Jakarta: Dipha Barus telah mempersiapkan beberapa materi baru untuk panggung perdananya di We The Fest 2018. Seperti beberapa singel dengan aransemen baru dan peluncuran vido lirik singel terbaru Money Honey.



"Ada beberapa singel kayak misalnya, video lirik dari singel terbaru Money Honey diputarnya di We The Fest. Ada singel dari salah satu artis penyanyi Indonesia yang gue produce dan dibawakan di We The Fest," kata Dipha di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Dipha juga mengadakan kolaborasi dengan beberapa rapper."Bakal ada kolaborasi sama semua penyanyi yang kemarin kayak Kallula, Monica Karina dan beberapa rapper yang udah kolaborasi ada Nayaka, Matter Mos, Ramengvrl," kata Dipha.Dipha sekaligus mengungkapkan rasa senangnya ketika berhasil satu panggung dengan Vince Staples. Mereka sempat berkolaborasi untuk sebuah proyek, tetapi baru bertemu tarap muka saat We The Fest nanti."Enggak cuma nge-DJ ada sedikit live show juga. Ada singel baru dari rombongan tersebut," ungkap Dipha."Senangnya kemarin gua sempat membawakan lagu sama Vince Staples untuk iklan Marriot di New York. Kebetulan kami main satu panggung. Kami pernah kolaborasi, lagunya sudah main di Time Square (New York), tapi kita belum ketemu," lanjutnya.Selain Dipha Barus, panggung We The Fest turut dimeriahkan beberapa musisi lokal dan mancanegara seperti Andien, Lorde, Odesza, Eric Nam, Honne, Majid Jordan, Medasin, Party Favor, The Sam Willows, Afgan Isyana Rendy, Barasuara, Efek Rumah Kaca, A. Nayaka & The Blue Room Boys, Bam Mastro, dan sederet musiai lain.Tidak hanya menawarkan panggung musik, atmosfir festival turut disusupi beberapa acara menarik seperti WTF Cinema Club, Eats & Beats, Arts by Mademoiselle Maurice, WTF Con, WTF Skate Park, serta aksi kampanye We The Change yang memanfaatkan sampah plastik untuk daur ulang dan gerakan aksi wheel chair bagi pengunjung yang ingin menggunakan kursi roda.Untuk ketersediaan tiket dapat dibelai melalui situs resmi www.wethefest.com dan ticket box resmi yang terdaftar di www.wethefest.com/ticket.We The Fest 2018 akan dihelar selama tiga hari mulai 20 Juli hingga 22 Juli 2018 bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta.(ASA)