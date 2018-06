Pentolan Tame Impala Tak Menyadari Musiknya Masuk Album Terbaru Kanye West

Sidney: Pentolan grup musik Tame Impala, Kevin Richard Parker mengaku tak sadar musik buatannya masuk ke dalam salah satu lagu album studio terbaru Kanye West, ye. Kevin baru mendengar musik itu saat Kanye mengadakan acara pratinjau album di Wyoming pada Kamis malam, 31 Mei 2018, yang disiarkan langsung lewat aplikasi Wav.



Acara pratinjau album itu dihadiri oleh sejumlah pelantun rap seperti Kid Cudi, Nas, Ty Dolla $ign, Lil Yachty, Teyana Taylor, Big Sean, 2 Chainz, serta Jonah Hill, Candace Owens, Kim Kardashian, dan Chris Rock.

Dalam wawancara dengan radio Triple J, seperti dilaporkan AceShowbiz, Kevin mengaku terkejut saat mendengar pertama kali. Sampel musik buatannya terdengar di lagu keenam, Ghost Town yang menampilkan Kid Cudi."Ini pemilihan waktu yang aneh. Aku punya firasat aneh atas skenario ini," ujar Kevin.Awalnya, Kevin hanya diminta Kanye untuk mengirim beats apapun yang sedang dikerkakan saat album ye juga sedang digarap. Kevin mengirimkan satu karya yang diolah dari lagu You Keep Me Hangin' On milik grup rock Vanilla Fudge."Aku pikir, jelas dia tak akan memakainya. Aku tidak menerima kabar apapun dan juga tidak diundang (ke acara di Wyoming) – ini bukan pertanda baik," tutur Kevin.Album ye, berisi tujuh lagu, telah dirilis secara digital pada 1 Juni 2018 di berbagai platform streaming dan unduhan. Ini menjadi album studio kedelapan Kanye, menyusul album The Life of Pablo yang dirilis pada dua tahun lalu.(DEV)