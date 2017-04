Album Baru Kendrick Lamar Melibatkan U2 dan Rihanna

Metrotvnews.com, Jakarta: Kendrick Lamar mengumumkan judul album terbaru, penerus To Pimp A Butterfly yang dirilis 2015. Judul album terbaru itu adalah Damn.



Pengumuman judul album Lamar dilakukan melalui Twitter, pada hari ini, Selasa (11/4/2017). Dipastikan bahwa grup musik U2 terlibat dalam track berjudul XXX, sedangkan Rihanna menjadi kolaborator track berjudul Loyalty.

Damn akan dirilis di iTunes pada Jumat, 14 April 2017. Meleset satu pekan dari prediksi para penggemar.Lamar sempat mengatakan bahwa album barunya ini sangat penting seperti yang dia lakukan dalam album To Pimp A Butterfly, dia mengangkat isu-isu penting.“Saya pikir saat ini hal-hal yang berbau perlawanan sudah tidak ada lagi dalam beberapa bulan terakhir, saya fokus kembali pada komunitas saya dan komunitas lain di seluruh dunia di mana mereka memperjuangkan nilai-nilai yang mendasar,” kata Lamar dalam wawancara dengan The New York Times.Damn akan menjadi album studio keempat Lamar, sejak dia merilis Section.80 pada 2011.Dalam perkembangan kariernya, Lamar menjadi salah satu musisi hip-hop paling penting dekade ini. Bukan saja karena dia vokal menyorot isu-isu sosial dengan lirik-lirik mengagumkan, tetapi juga soal musikalitas dan bagaimana dia menjalani kehidupan sebagai musisi hip-hop.(ELG)