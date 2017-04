Korn akan Tur dengan Bassist Pengganti Berusia 12 Tahun

Metrotvnews.com, Los Angeles: Bassist Korn, Reginald "Fieldy" Arvizu dikabarkan tidak bisa mengikuti tur Korn di Amerika Selatan, pada akhir April, karena suatu "keadaan tidak terduga."



Berdasarkan kondisi ini, Korn mengambil keputusan menarik. Mereka melibatkan Tye Trujillo, anak berusia 12 tahun sebagai bassist pengganti.

Meski baru berusia 12 tahun, Tye Trujillo punya kemampuan bermain bass yang mengaggumkan. Dia tidak lain adalah putra dari bassist Metallica, Robert Trujillo, dan personel dari grup musik yang terdiri dari anak-anak, The Helmets.“Kami kecewa Fieldy tidak bisa bergabung dengan kami dalam tur ini, tetapi kami antusias akan bermain di beberapa panggung bersama musisi muda seperti Tye. Kami menunggu kembalinya saudara kami FIeldy pada Mei mendatang,” tulis Korn dalam sebuah pernyataan yang mereka unggah ke Facebook.Dari penelusuran di YouTube, Tye memang fasih bermain bass. Kehadirannya dalam jajaran Korn tentu akan menarik dan memberi pengalaman baru bagi bassist muda itu.Dalam wawancara dengan The Huffington Post, Robert Trujillo memuji permainan anaknya, “Putra saya adalah pemain bass yang luar biasa dan penulis lagu yang hebat. Bass line dan riff yang dia buat membuat saya mengatakan, ‘Gila, saya berharap saya bisa membuat bass line seperti itu.’ Dia tumbuh dengan selera musiknya sendiri, tapi juga terpengaruh sejumlah musisi seperti Jaco Pastorius, juga Miles Davis, Black Sabbath, atau Led Zeppelin. Kami juga mendengarkan Queens Of The Stones Age dan Tool. Dia menyerap semua genre musik. Dia menyukai funk. Dia suka James Brown, dia adalah bocah 12 tahun yang mengapresiasi semua ragam musik dan menurut saya itu membatu kreativitasnya, dalam hal penulisan lagu dalam band dia.”Tye mulai bermain gitar di usia enam tahun. Lucunya, Tye dalam beberapa kesempatan kerap menunjukkan ekspresinya terhadap musik pop.“Kami benci pop, kami anggap itu rendah,” kata Tye kepada Billboard tahun lalu.Bersama grupnya, The Helmets, Tye memainkan musik rock. Tye setidaknya tampil dalam enam konser di tur Korn di Amerika Selatan, mulai 17 - 27 April 2017. Dia mengisi kekosongan lini bass Korn saat tampil di Kolombia, Brasil, Argentina dan Chile.(DEV)