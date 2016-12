Video Musik Justin Bieber Paling Banyak Ditonton Sepanjang 2016

Metrotvnews.com, Jakarta: Justin Bieber menutup tahun 2016 dengan kesuksesan. Pelantun Sorry itu dinobatkan sebagai Vevo Top Artist of The Year.



Dilansir Aceshowbiz, penyanyi asal Kanada itu memecahkan rekor dimana videonya telah ditonton lebih dari 6,3 miliar kali sepanjang tahun ini.

Vevo mengumumkan di Twitter pada Jumat (23/12/2016), yang diikuti ucapan selamat dari manajer Bieber, Scooter Braun.Berdasarkan keterangan yang dirilis Vevo, Bieber memiliki empat video, dimana tiga diantaranya masuk dalam top 10 video yang paling banyak ditonton.Bieber juga sukses di tangga lagu Billboard, dimana dua lagunya dalam album Purpose, yakni Love Yourself dan Sorry berhasil masuk di jajaran teratas tangga lagu Billboard Hot 100.(DEV)