11 Musisi yang Pensiun dengan Alasan Agama

Jakarta: Dalih mendalami agama untuk hengkang dari dunia musik bukan alasan baru bagi para musisi di Indonesia. Sejak era 1990-an kabar musisi keluar dari band atau bahkan berhenti total dari musik ini sudah berhembus.



Fenomena mantan anak band yang kini untuk mendalami agama kembali menyeruak setelah kabar keluarnya Rizki Fahdli alias Lowp dari Rocket Rockers. Gitaris Rocket Rockers ini memilih hengkang per tanggal 22 Mei 2018 dengan dalih ingin memperdalam ilmu agama.

Kisah Lowp baru menjadi sebagian contoh terbaru fenomena musisi meninggalkan panggung musik untuk mendalami ilmu agama.Dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya fenomena ini sudah menarik belasan anak band yang hengkang dari hingar bingar industri musik.Sakti atau Salman Al Jugjawy (Foto: Facebook)Sejak hengkang dari Sheila on 7 pada 2006, Sakti berganti nama menjadi Salman Al Jugjawy yang berarti Selamat dari Jogja.“Jadi nama Salman dari kyai saya, Salman artinya selamat, Jugjawy artinya dari Jogja. Jadi artinya Salman dari Jogja,” ungkap Sakti dalam wawancara di Cawang, Jakarta Timur, pada tahun 2013 dikutip dari laman Liputan6.com.Dari kabar yang beredar, keputusan Sakti keluar diawali usai konser Soundrenaline di Surabaya pada 2004. Sakti memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Yogyakarta dan terkejut ketika mendapati ibunya terbaring lemah di rumah sakit. Ia terketuk dan merenung, merasa bersalah bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan karier bermusik.Kendati mendalami ilmu agama, Salman masih tetap mencoba bermusik dengan merilis album religi Selamatkan melalui label miliknya Al Jugjawy Records pada 2010. Pada 2 Agustus 2013, Salman merilis album re-package Islam Itu Indah dengan singel andalan berjudul sama yang dan dibawakan bersama Yudan.Resah dengan kehidupan hingar bingar yang ditempuh, Alfi memutuskan mundur sebagai gitaris The Upstairs pada Februari 2010. Ia kemudian berganti nama menjadi Bani Muhammad Mustar.Dalam keterangan tertulis di catatan Facebook The Upstairs, Alfi hengkang sekligus pensiun di industri musik."Pada bulan Februari 2010, Alfi Chaniago, bassist, akhirnya membulatkan tekad untuk mengundurkan diri dari The Upstairs. Dan sekaligus pensiun dari belantika musik. Alfi kini memperdalam ilmu Agama, dan mengubah namanya menjadi Bani Muhammad Mustar. Pengunduran diri Bani terjadi beberapa hari setelah The Upstairs pentas di Road To Placebo. Rolling Stone Stage," bunyi pernyataan tersebut.

Beni Adhiantoro - The Upstairs





Beni Adhiantoro (Foto: Facebook)



Alfi bukan satu-satunya personel The Upstairs yang hengkang atas alasan agama. Beni, drummer The Upstairs, hengkang pada 2014. Pengumuman pengunduran dirinya sebagai penabuh drum The Upstairs diungkapkan setelah menampilkan aksi panggung terakhir di Acreate De Larosa pada 9 Maret 2014.



“Keputusan saya mundur dari The Upstairs karena ingin fokus menjalani bisnis keluarga di bidang furniture dan mengurangi kegiatan bermusik,” ungkap Beni, dikutip dari laman pribadi vokalis The Upstairs, Jimi Multhazam.



Alasan Beni mundur saat itu adalah ingin mengurangi kegiatan bermusik dan fokus pada bisnis keluarga. Sebelum keputusan itu diurai, vokalis The Upstairs Jimi Multhazam telah melihat gelagat Beni yang memutuskan mendalami agama sesaat sebelum Beni hengkang.



“Gue pribadi tidak terkejut dengan keputusan Beni. Gelagat ini sudah mulai terbaca oleh gue beberapa bulan terakhir Beni mendalami 'agama'. Beni tetap gue kenang sebagai drummer hebat yang bisa bermain keras tapi juga memiliki groove yg asik. Dia juga seorang producer berbakat. Tetapi keputusan meninggalkan semua ini tetap ada di tangan dia. Sebahai kawan gue menghargai keputusannya. Dan gue doakan yg terbaik selalu untuk Beni," kata Jimi.



Aditya Adinugraha dan Yudistira Adinugraha - Pure Saturday



Saudara kembar Aditya dan Yudistira yang tergabung dalam Pure Saturday memutuskan hengkang sejak Januari 2015. Dua bersaudara itu merupakan pendiri Pure Saturday yang mulai bermusik sejak 1994 saat masih diperkuat Suar Nasution, Arief Hamdani dan Ade Purnama.



Kabar ini dipertegas melalui keterangan resmi yang diberitakan kepada media pada Februari 2015 lalu.



"Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 seusai tampil di Acara Levi’s Youth Festival di Parkir Selatan Senayan, Adhitya Ardi Nugraha (Adhi) dan Yudhistira Ardi nugraha (Udhi) menyatakan untuk resign dari Pure Saturday untuk alasan personal atau pribadi," terang pihak Labyrinth Management, yang menaungi Pure Saturday.



Adi dan Udi yang memegang peran gitaris dan penabuh drum saat itu menegaskan tidak ada masalah internal, tetapi murni karena ingin memperdalam ilmu agama.



"Semuanya berjalan baik-baik saja, meskipun sedikit agak mengejutkan dan membingungkan. Tapi, mudah–mudahan seiring berjalannya waktu semua akan berlalu dengan baik."



"Gitar dan drum yang ditinggalkan akan diisi oleh additional player. Untuk lebih jauh atau detail mengenai 'nasib' dan rencana kami kedepannya, kami berencana akan mengadakan press conference atau media gathering kecil segera setelah kembali dari Makasar minggu depan," terang pihak Labyrinth Management.





Noor Al Kautsar alias Ucay - Rocket Rockers





Ucay (Foto: Instagram @alakaucay)



Ucay memutuskan mundur sebagai vokalis Rocket Rockers pada 2013. Ucay sendiri sudah bersama band asal Bandung tersebut selama 13 tahun. Pemantik keputusan Ucay sendiri disebabkan oleh kegelisahannya dengan dunia musik.



"Alasan saya mengundurkan diri adalah panggilan jiwa. Suara 'I don't belong here' sebenarnya sudah terdengar dari hati saya beberapa tahun lalu," tulis Ucay melalui akun Twitter, Jumat 23 November 2012.



Setahun setelah hengkang, Ucay merambah dunia bisnis yang dinamakan College Star, FYC dan Ayam Suwir Honje.





Rizki Fahdli alias Lowp - Rocket Rockers



Menyusul rekannya, Lowp memutuskan hengkang dari Rocket Rockers per tanggal 22 Mei 2018. Selain untuk memperkaya diri dengan ilmu agama, Lowp merasa ada banyak hal yang berbenturan jika musik dikaitkan dengan agama. Ia juga memerhatikan kondisi keluarga, yakni istri yang sedang mengandung dan ibu yang mulai sakit-sakitan.



"Masing-masing ada pengalaman spiritual berbeda-beda. Bukan hanya benturan itu saja. Ada juga kondisi di keluarga yang harus gue jalani, istri hamil lagi. Enggak mungkin gue tinggal tur sepuluh hari gitu, karena ke depan jadwal Rocket Rockers padat. Pertimbangan itu juga yang gue pikirkan. Kemudian ada kejadian kemarin nyokap enggak sehat. Gue mau kembali dekat dengan keluarga. Kemarin keteteran karena gue banyak di luar rumah. Ini namanya qadarullah, jalan gue seperti ini. Enggak bisa di stereotipe. Ini pribadi," ungkap Lowp dalam wawancara eksklusif bersama Medcom.id, Senin 28 Mei 2018.



Rencana hengkang sebagai gitaris Rocket Rockers sudah ada sejak awal 2018. Ia merasa memiliki fokus yang lain terutama ketika momen



Ramadan. Sebelum memutuskan berhenti bermusik bersama Rocket Rockers, Lowp sudah merambah dunia wirausaha dengan berdagang pempek Lopek lewat sistem titip jual di warung, kafe dan membuka rumah makan pempek di kediamannya.





Andri Ashari - Rumahsakit



Memiliki kharisma yang kuat sejak menjadi vokalis Rumahsakit pada 1994, Andri memutuskan hengkang untuk memperdalam ilmu agama.



Keputusan itu diurai vokalis dengan panggilan Andri Lemes itu pada Desember 2013.



Sejak saat itu, posisi vokalis diisi oleh Arief yang ditemukan Rumahsakit melalui Soundcloud.



"Gue nemuin Arief di Soundcloud, waktu itu gue browsing memang dengan tujuan nyari vokalis. Gue dengerin suaranya, (vokal) range-nya juga lumayan. Akhirnya gue kasih linknya ke anak anak, dan mereka juga tertarik," ungkap Mickey, keyboardist Rumahsakit, dalam wawancaranya bersama Liputan6.com, 24 September 2015.





Aldonny Supriyadi - Jeruji



Donny alias Themfuck memutuskan hengkang dari grup musik Jeruji yang membesarkan namanya sejak era 90-an. Ia merasa, bermusik membuatnya jauh dari aktivitas kerohanian. Kegelisahan mulai dirasakan Donny sejak 2012 saat menginjak usia 40 tahun.



"Saya suka ngobrol sama ustad, umur 40 itu penentuan, apakah mau bener atau tambah jadi. Saya mah milih udahan, da sieun (takut). Apalagi udah tahu kan ikut kajian terus, jadi semakin kecil, enggak ada apa-apanya," ungkap Donny dalam wawancaranya bersama detik.com, 11 Agustus 2015.



Donny mantap mendalami ilmu agama sekaligus menekuni usaha dagang bakso pada 2015.





Ilsyah Ryan Reza - Noah





Reza (Foto: Facebook)



Reza yang sempat memegang posisi penabuh drum untuk Noah memilih mendalami agama sejak 2010. Puncaknya pada 2014, Noah mengumumkan Reza hengkang dari posisi drummer.



"Saya mencoba untuk hidup lurus, bukan berarti saya sekarang sudah hidup lurus, selama ini mungkin saya hidup dengan hingar-bingar, saat sekaranglah saya butuh perubahan," kata Reza dalam wawancaranya dengan infotainment yang ditayangkan Jumat, 19 Desember 2014.



"Jadi, kata Nabi (Muhammad), kalau orang yang umurnya (sewaktu) muda nakal dan segala macam, di umur 40 harus berubah. Sebelum (umur 40) itu saya harus berubah. Saya pikir udah saatnya. Semua jiwa dan dunia ini bergantung sama Allah," sambung Reza.



Reza merupakan salah satu penggawa Noah sejak formasi awal dibentuk dengan nama Peterpan pada 2001, menggantikan posisi Ari saat itu.



Deri Guswan Pramona - Betrayer



Derry keluar dari Betrayer pada 1998. Niat awal Derry adalah berpindah dari Jakarta ke Bali dan membentuk sebuah grup musik yang lebih dahsyat dengan nama Born by Mistake.



"Saya niatnya mau bikin band yang lebih dahsyat lagi, yang lebih gila. Karena di Jakarta kan nggak sebebas Bali. Saya pengen jadi 'orang gila', pengen hidup bebas, jauh dari aturan-aturan. Namanya underground itu kan pemberontakan jiwanya," ungkap Derry dalam wawancara bersama detik.com, 26 Agustus 2013.



Ia pun berkonsultasi dengan Irvan Sembiring, penggawa grup metal Rotor. Namun, Irvan saat itu justru memberikan nasihat agar Derry lebih mendekatkan diri pada ilmu agama.



"Dia (Irvan) suruh saya ke masjid. Katanya, dunia ini nggak lama, hanya sementara. Jangan gaul sama ahli dunia terus. Saya jadi nggak nyambung. Kenapa Bang Irfan yang saya tahu dulu orangnya metal, brutal, tiba-tiba berubah ngomong agama. Ini ada apa?" sambungnya.



Pada 2001, untuk pertama kalinya Derry menginjakkan kaki di masjid di Bali.







