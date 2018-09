Sundara Karma Hadirkan Sosok "David Bowie" di Panggung Hodgpodge Superfest

Jakarta: Penampilan Sundara Karma tidak terhalang hujan saat dijadwalkan tampil di CBN Stage dalam Hodgepodge Superfest di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta pada Sabtu, 1 September 2018. Penonton tetap menunggu dan Sundara Karma memberikan sajian terbaiknya.



Grup musik asal Reading, Inggris itu untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Sang vokalis, Oscar "Lulu" Pullock berdandan bak David Bowie dari atas panggung dengan sorot lampu. "David Bowie!" teriak salah seorang penggemar dari kejauhan.

Aksi panggung grup musik yang digawangi Lulu, Ally Baty, Dom Cordell dan Haydn Evans itu dibuka dengan A Young Understanding.Lulu memang tampak 'bersinar' dari atas panggung dengan gaya berpakaian yang dikenakannya. Dia mengenakan sweater dan celana kulit dengan aksi panggung yang atraktif."Terima kasih Indonesia. Aku ingin mendengar suara kalian," teriak Lulu mengajak para penonton ikut berdansa mengikuti tempo permainan Sundara Karma.Dalam penampilan perdananya kali ini, Sundara Karma membawakan lagu Be Nobody, Flame, Lakhey, She Said, Watching From Great Heights, The Night, Happy Family dan Explore.(ELG)