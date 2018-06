SZA, Miguel dan Vince Staples Ikut Meriahkan We The Fest 2018

Jakarta: Promotor Ismaya Live mengumumkan daftar penampil baru di panggung festival musik tahunan bergengsi We The Fest (WTF) 2018. Dari keterangan resmi yang diterima Medcom.id, penyanyi SZA dan Miguel turut memeriahka panggung WTF 2018. Tidak ketinggalan, rupanya rapper hip hop Vince Staples turut memeriahkan gelaran ini.



Selain ketiga penampil bertaraf internasional di atas, tiga musisi lain yakni penyanyi asal Korea Selatan Eric Nam, produser musik elektronik pop asal Australia Basenji serta produser, DJ dari label musik Mad Decent Party Flavor, band pop asal Singapura The Sam Willows dan band indie pop asal Malaysia Midnight Fusic ikut memeriahkan panggung WTF.

Tidak ketinggalan, musisi lokal tanah air yang ikut memeriahkan panggung WTF di antaranya Afgan-Isyana-Rendy Pandugo, Andien, Dipha Barus, Greybox & The Standstill Squad, Laze, Matter Mos, Monkey to Millionaire, Neurotic, Nonaria, Pee Wee Gaskins, Petra Sihombing, Ramengvrl feat. GBrand & Keilanboi, dan Thearosa.Pada pengumuman lineup ketiga kali ini, WTF juga memberikan serangkaian aktivitas dan program menarik yang berada di bawah payung Beyond The Music. Mereka adalah Arts by Mademoiselle Maurice dari Perancis, serta Espresso Shot Challenge, Fiery Hot Chicken, Karaoke, Ladies Lounge, Monster Ramen Battle, Mystery Box, People of We The Fest, Sama Bisa Bisa Sama, Stacked Burger Challenge, Sushi Tower Eating Competition dan We The Friends.WTF juga akan menggelar WTF Skate Park yang menggandeng Twilo Skate Park Kemang dengan nuansan intimate yang berbeda. Juga ada WTF Con yang menjadi platform berbagai exhibition, instalasi dan program yang dapat diikuti pengunjung. Kemudian WTF Post Office, di mana pengunjung dapat mengirimkan kartu pos ke mana pun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dan membuat perangko custom made unik.“Di pengumuman fase tiga lineup We The Fest 2018, tidak hanya beragam musisi internasional dan Indonesia yang diumumkan, tapi juga beragam program, instalasi, dan aktivitas menarik yang pengunjung dapat nikmati di bawah payung ‘Beyond The Music’,” kata Sarah Deshita, Assistant Brand Manager Ismaya Live.“Pastinya rangkaian isi ‘Beyond The Music’ ini semakin memperkuat identitas We The Fest sebagai ‘a summer festival of music, arts, fashion, and food’. Banyak sekali hal-hal yang nanti dapat dicoba selain musik di We The Fest 2018 yang akan menambah keseruan semuanya yang hadir,” lanjut Sarah.Untuk informasi seputar tiket dapat diakases melalui situs ini

Gelaran We The Fest 2018 kali ini mengusung tagline "A summer festival of music, arts, fashion, and food". Festival tahunan bergengsi ini akan digelar selama tiga hari mulai 20 Juli hingga 22 Juli 2018 di JIExpo Kemayoran Jakarta.



Tahun lalu hari pertama We The Fest dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan berhasil menarik 50 ribu pengunjung dalam tiga hari gelaran festival.



Sejauh ini lineup yang dipastikan hadir dalam We The Fest antara lain Lorde, SZA, James Bay, Odesza, alt-J, Miguel, Nick Murphy FKA Chet Faker, Vince Staples, The Neighbourhood, Albert Hammond Jr, Basenji, Eric Nam, HONNE, Louis The Child, Majid Jordan, Medasin, Midnight Fusic, Moon Boots, Party Favor, Petit Biscuit, SG Lewis, The Sam Willows, What So Not, Afgan Isyana Rendy, Andien, Barasuara, Dipha Barus, Efek Rumah Kaca, GAC, Maliq & D’Essentials, Padi Reborn, White Shoes & The Couples Company , A Nayaka and the Blue Room Boys, Abenk Alter, Aydra feat. Prince Husein, Bam Mastro, Diskoria, Greybox & The Standstill Squad, Fun On A Weekend x Emotion All Stars (Ben Sihombing, Cindercella, Adrian Khalif, & Bams), Kimokal, Laze, Mantra Vutura, Matter Mos, Monkey to Millionaire, Mooner, Neonomora, Neurotic, Nonaria, Patricia Schuldtz feat. Bayu Risa & Yacko, Pee Wee Gaskins, Petra Sihombing, Pijar, Polka Wars, Ramengvrl feat. GBrand & Keilanboi, Rayssa Dynta, Semenjana, Seringai, SoftAnimal, Teza Sumendra, Thearosa, dan w.W feat. MC Drwe.











(ASA)