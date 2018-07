Lagi Syantik Siti Badriah Kembali Masuk Tangga Lagu Populer Dunia

Jakarta: Singel Lagi Syantik dari Siti Badriah kembali melesat ke tangga lagu terpopuler di YouTube seluruh dunia, setelah pekan lalu sempat tersingkir dari peringkat 25 besar. Lagi Syantik merangkak naik bersama No Tears Left To Cry dari Ariana Grande dan Clandestino dari Shakira.



Menurut data Billboard, selama sepekan terakhir, Lagi Syantik tercatat sebagai lagu terlaris ke-12 di YouTube. Tiga pekan sebelumnya atau pertengahan Juni, lagu ini untuk pertama kalinya menembus tangga 25 lagu terlaris mingguan, dengan memuncaki peringkat ke-4 dan mengekor Te Bote (Nio Garcia), Girls Like You (Maroon 5), dan Sin Pijama (Becky G).

Pada pekan berikutnya, lagu dangdut elektronik ini merosot ke posisi 12 di bawah Changes (XXXTentacion), Calypso (Luis Fonsi), dan Zum Zum (Daddy Yankee). Sepekan berikutnya lagi, Lagi Syantik tersingkir dari 25 besar sebelum kemudian kembali ke posisi 12.Perjalanan Lagi Syantik meraih popularitas terhitung cukup lama karena video musiknya telah dirilis oleh Nagaswara sejak 23 Maret 2018. Hingga petang ini, Kamis, 12 Juli 2018, video musik tersebut telah ditonton sebanyak 228,3 juta kali. Jumlah streaming di Spotify telah mencapai 4,3 juta.Berikut daftar 25 lagu terpopuler di YouTube sepekan terakhir berdasarkan data Billboard.1. Te Bote - Casper Magico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Ozuna, Bad Bunny2. Girls Like You - Maroon 5, Cardi B3. Dilbar - Neha Kakkar, Dhvani Bhanusali, Ikka, Tanishk Bagchi4. Sin Pijama - Becky G & Natti Natasha5. I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin6. Me Niego - Reik, Ozuna, Wisin7. DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK8. No Tears Left To Cry - Ariana Grande9. Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo10. X - Nicky Jam, J Balvin11. Clandestino - Shakira & Maluma12. Lagi Syantik - Siti Badriah13. Sad! - XXXTENTACION14. No Me Acuerdo - Thalia & Natti Natasha15. Quien Sabe - Natti Natasha16. El Farsante - Ozuna & Romeo Santos17. Laung Laachi - Mannat Noor18. Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber19. Mi Cama - Karol G20. Original - Arcangel X Bad Bunny21. Prada - Jass Manak22. Estamos Bien - Bad Bunny23. Perfect - Ed Sheeran24. Echame La Culpa - Luis Fonsi & Demi Lovato25. Tere Naal Nachna - Badshah & Sunanda Sharma(ELG)