Jazz Gunung Bromo 2018 akan Digelar Tiga Hari

Jakarta: Pagelaran musik tahunan Jazz Gunung Bromo akan kembali lagi pada akhir Juli 2018 di Amfiteater Terbuka, Jiwa Jawa Resort Bromo, Jawa Timur. Tidak seperti edisi sebelumnya yang hanya dua hari, festival tahun ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut.



Beberapa penampil yang sudah bisa dipastikan antara lain Kramat Ensemble Percussion, Tropical Transit, Andre Hehanussa, serta Barry Likumahuwa dan Tohpati Bertiga. Mereka akan mengisi panggung hari pertama, Jumat, 27 Juli.

Pada hari kedua, Sabtu, ada Ring of Fire Project besutan Djaduk Ferianto, Barasuara, Bintang Indrianto dalam Soul of Bromo, dan Surabaya All Stars: Tribute to Bubi Chen. Lalu ada Endah N Rhesa, NonaRia, Bianglala Voices, dan Bonita & the HusBand yang akan tampil pada hari ketiga.Line up Jazz Gunung Bromo 2018 (Foto: dok. Jazz Gunung Bromo)Menurut keterangan pers yang diterima Medcom.id pada Selasa, 15 Mei, masih ada beberapa penampil lain yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Penjualan tiket paket tiga hari dibanderol dengan harga Rp425 ribu hingga Rp1,05 juta dalam empat kategori.Ini adalah episode ke-10 bagi Jazz Gunung Bromo sejak diadakan pertama pada 2009. Tiga penggagas adalah Sigit Pramono, Butet Kartaredjasa, Djaduk Ferianto. Festival jazz internasional ini cukup unik karena dihelat di ruang terbuka kawasan pegunungan setinggi 2.000 meter di atas permukaan laut.(ELG)