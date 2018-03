Tantowi Yahya Ingin Popularitas Musik Country di Indonesia Terangkat

Jakarta: Penyanyi country Tantowi Yahya mengajak sejumlah penyanyi pop dan rock bahkan dangdut untuk mengerjakan album country terbaru. Menurut Tantowi, dia ingin musik country di Indonesia bisa terangkat lewat popularitas penyanyi dan genre yang telah ada.



Beberapa di antaranya adalah Ikke Nurjanah, Once Mekel, Andre Hehanusa, Katon Bagaskara, mendiang Benny Panjaitan, serta Helmy Yahya adiknya. Lagu bersama Once adalah Nusantara dan lagu bersama Katon adalah Tak Sendiri Lagi.



"Saya tahu karakter mereka. Mereka adalah penyanyi yang kalau orang dengar, ya tahu ini Once, Andre, Katon," kata Tantowi dalam jumpa pers di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 18 Februari 2018.



"Saya pilih dengan harapan mereka bisa mengangkat saya. Jadi paling enggak orang beli album ini bukan karena saya, tapi karena Once. KFC (label Jagonya Musik & Sport) kan punya hitung-hitungan," kelakar Tantowi, mengakui keterbatasan segmen pendengar musiknya.



Selain soal karakter suara, Tantowi menyebut pilihan ini didasarkan pada selera personal lantaran punya hampir seluruh kontrol kreatif. Selain menyanyi, dia juga menjadi produser dan mendanai sendiri album ini.



"Saya yang produser, saya penyanyinya, saya sendiri yang ongkosi. Ujung-ujungnya saya yang beli," ujar Tantowi tertawa.



"Ya akhirnya suka-suka saya," imbuhnya.



Dalam kolaborasi ini, Tantowi membebaskan para penyanyi tetap menjaga karakter masing-masing. Unsur musik country bahkan dikurangi supaya warna musik genre lain bisa menyatu. Kecuali lagu Making Believe bersama Ikke Nurjanah, nuansa lagu disebut mengikuti setiap penyanyi.



"Saya mau crossover. Kalau album saya country lagi, ya jadi country tulen. Saya mau country crossover pop, rock. Lagu yang saya nyanyikan bersama Once dan Katon, kekentalan country di instrumen kami reduksi rendah sekali supaya pas. Yang tertinggal ya karakter suara saya," tuturnya.



Album berisi total 15 lagu yang mulai digarap sejak lima tahun silam. Kompilasi Best of the Best ini akan dirilis di bawah label Jagonya Musik & Sport dan CeePee pada awal Maret 2018.

(DEV)