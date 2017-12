Fifth Harmony akan Gelar Konser Perdana di Indonesia

Jakarta: Girl band Fifth Harmony akan mewarnai panggung konser musik di Indonesia untuk pertama kalinya. Kehadiran mereka dalam rangka mempromosikan album terbaru bertajuk Fifth Harmony (self-title).



Grup yang kini digawangi oleh Ally Brooke Hernandez, Dinah Jane Hansen, Lauren Jaurengi dan Norman Kordei mengadakan tur konser keliling dunia PSA Tour. Kehadiran mereka pun sekaligus untuk menghibur para Harmonizer di Indonesia.

Album ketiga yang kini tengah dipromosikan sebelumnya telah berhasil mengorbitkan beberapa singel seperti Down, Angel, He Like That dan beberapa lagu lain.Selain itu, dari pihak promotor acara pun memiliki alasan lain menghadirkan Fifth Harmony di Indonesia."Mereka berasal dari orang biasa ikut lomba pencarian bakat," ungkap Sapti selaku perwakilan dari promotor acara Lima Dimensi Production di kawasan Sudirman, Kamis, 14 Desember 2017."Kita ingin menginspirasi generasi muda, bahwa kalian bisa jadi somebody dengan kerja keras."Di samping menginspirasi anak-anak muda kehadiran Fifth Harmony diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi musikus Indonesia untuk lebih inovatif."Mereka memberikan koreografi yang cantik banget. Dunia artis di Indonesia, selain nyanyi harus bisa dance dengan cantik," lanjut Sapti.PSA Tour akan digelar di The Kasablanka Jakarta dengan kapasitas 4.000 penonton. Kendati jumlah terbilang cukup banyak, untuk target penonton belum dibatasi."Untuk target penonton tidak dibatasi. Cuma kebanyakan kita pelajari, umurnya masih remaja," lanjutnya.Triadi dari Indonesia Music Network pun mengatakan, market Indonesia sedang baik untuk warna musik seperti Fifth Harmony."Indonesia termasuk negara tujuan dari artis Internasional selain Jepang. Karena Indonesia marketnya lebih bagus dari Singapura. Mudah-mudahan 2018 udah ada band-band baru," ungkapnya.Mengingat Fifth Harmony berasal dari Amerika, pihak promotor telah mengimbau agar mereka mengenakan busana menyesuaikan budaya lokal Indonesia.Sebelum Fifth Harmony menggelar konser di Indonesia pada 12 Maret 2018, mereka akan bertandang ke Brisbane, Australia pada 10 Maret.Harga tiket yang ditawarkan mulai Rp 650 ribu hingga Rp 1,5 juta dan dapat dibeli melalui www.tiketmusik.com. Akan ada prajual tiket yang dijadwalkan mulai 15-20 Desember 2017.Open gate acara akan dibuka mulai pukul 8 malam.(ELG)