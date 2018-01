Vokalis The Cranberries Dolores O'Riordan Meninggal Dunia

Jakarta: Kabar mengejutkan datang dari band The Cranberries. Sang vokalis, Dolores O'Riordan telah meninggal dunia pada Senin, 15 Januari 2018 waktu London.



Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicaranya dalam sebuah pernyataan. Dolores disebut meninggal secara tiba-tiba ketika berada di London.

"Penyanyi Irlandia dan internasional Dolores O'Riordan telah meninggal dunia secara tiba-tiba di London hari ini. Dia berusia 46 tahun," kata juru bicaranya, Lindsey Holmes seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (16/1/2018).Lindsey tidak menjelaskan apa penyebab kematian penyanyi dengan suara khas tersebut. Dia hanya menyebut jika Dolores berada di London untuk keperluan rekaman."Tidak ada keterangan lebih lanjut yang ada saat ini. Anggota keluarga sangat terpukul mendengar berita tersebut dan meminta privasi pada saat waktu yang sulit ini," ujarnya.Kematian Dolores yang mengejutkan meninggalkan duka bagi banyak orang. Tak hanya dari kalangan musisi, Presiden Irlandia Michael D. Higgins ikut menyatakan belasungkawanya atas kepergian Dolores."Dengan sangat sedih aku mengetahui kematian Dolores O’Riordan, musisi, penyanyi dan penulis lagu. Dolores dan The Cranberries memiliki pengaruh besar pada musik rock dan pop di Irlandia dan dunia. Bagi semua orang yang mengikuti dan mendukung musik Irlandia, musisi Irlandia dan seni pertunjukkan, kematian Dolores adalah kehilangan besar," kata Higgins dalam pernyataan resmi.Dolores bergabung dengan The Cranberries pada 1990. Bersama The Cranberries, Dolores merilis tujuh album studio yang menghasilkan sejumlah hit terkenal seperti Linger, Zombie, Animal Instinct, Ode to My Family dan lainnya. The Cranberries terakhir merilis album berjudul Something Else pada 2017.(ELG)